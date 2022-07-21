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重訊澄清無用？潤泰新、潤泰全跳空跌停 萬張委賣

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重訊澄清無用？潤泰新、潤泰全跳空跌停 萬張委賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
潤泰全球、潤泰創新20日晚上10點10分開重訊記者會。 記者陳美玲/攝影
潤泰全球、潤泰創新20日晚上10點10分開重訊記者會。 記者陳美玲/攝影

潤泰新（9945）、潤泰全（2915）昨日深召開重大訊息說明澄清有關南山人壽淨值危機，兩家公司都表示，將重新評估資產以提升公司淨值，但今（21）日兩公司股價一開盤就跳空跌停開出後鎖死，潤泰新重挫至59.2元，跌停及市價委賣單逾4.2萬張，潤泰全則是下跌至65.7元，跌停委賣單逾9,000張。

潤泰雙雄潤泰全、潤泰新昨（20）日深夜在證交所召開記者會說明，潤泰全副總李天傑表示，因目前正要重新評估資產，並不考慮處份任何資產；目前不考慮降低潤成持股，因受美國升息影響，潤成淨值可能已降到歷史低點，但明年若美國景氣好轉，或是降息，屆時淨值可能提升，因此公司必須考慮股東最大權益考量。

潤泰新協理陳伯宇表示，一旦完成資產值價值的重新評估，將可回溯，公司會重新出具更新財報。

雖然兩家公司提出說明，但今日仍是重挫，雙雙以跌停開出後鎖死，潤泰新跌停及市價賣單高掛，早盤逾4.2萬張排隊等著賣；潤泰全的排隊賣單也超過9,000張。

潤泰新 跌停 潤泰全

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潤泰全、潤泰新 深夜開重訊說明 緊急拆彈

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