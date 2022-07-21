快訊

【早晨財經速解讀】美參院晶片法案程序過關 費半本波漲幅20%進入牛市！是反彈還是反轉？

北捷板南線一列車煞車異常班距調整 上班族哀號

「類熱浪」籠罩台灣長達6天 吳德榮：今起慎防熱傷害

7/21【早晨財經速解讀】美參院晶片法案程序過關 費半本波漲幅20%進入牛市！是反彈還是反轉？南山資產減損 拖累潤泰新、潤泰全淨值

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國參議院19日在周二 (19日) 晚上以64票對34票的投票結果，通過520億美元半導體產業補助的晶片法案程序性表決，將在本周或下周初進行最終投票。若順利通過，該法案將送至眾議院表決，最後將送交拜登總統桌簽署成為法律。

美股三大指數周三（20日）續漲，大型科技公司財報報喜，助攻那斯達克指大漲1.6%，但市場仍對通膨和聯準會（Fed）進一步升息抱持審慎態度。

道瓊工業指數漲0.15%，或47.79點，收報31,874.84點，標普500指數漲0.59%，或23.21點，收在3,959.9點；那斯達克指數漲1.58%，或184.5點，收報11,897.65。

費城半導體指數上漲69.8點，漲幅2.49%，收2,873.0點，部分可能是反映美國參議院通過晶片法案程序性投票的正面消息。

潤泰雙雄潤泰全潤泰新昨（20）日深夜於證交所召開記者會說明，兩家公司都表示，將重新評估資產以提升公司淨值。

南山人壽拖累，大股東潤泰新及潤泰全爆淨值危機，潤泰集團總裁尹衍樑昨（20）日接受本報專訪時表示，傳言與實際情況有出入，他強調，「南山再二年多就準備上市」，屆時「（南山）股價可能業界數一數二」。

潤泰雙雄轉投資南山人壽的主要控股公司潤成，因南山人壽淨值下滑，市場傳言潤泰新、潤泰全恐有「淨值危機」。潤泰雙雄昨日回應指出，該公司與南山關係不是母子公司，在認列股東權益的未實現損失，最多只會認到帳面投資價值為零，因此，不會有淨值歸零而下市的問題。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 潤泰全 潤泰新 晶片 美股 南山人壽

延伸閱讀

7/20【早晨財經速解讀】費半大漲4.6% 美股終於觸底了？元大金殖利率8%金融股冠軍 晶片法案過了 台積電ADR漲3%

7/19【早晨財經速解讀】00900富邦特選高股息成分股全換 8月配息能站回15元發行價？美晶片法案今表決 台積電、英特爾最受惠?

7/18【早晨財經速解讀】0050今除息熱度衝高 0056殖利率破10% 台股護盤低點已見?亞馬遜狂打折消庫存 金融股財報低迷 利空盡出?

7/15【早晨財經速解讀】台積電法說超出預期 ADR大漲近2.9% 費半喜漲2% 美PPI再創高11.3% 大摩小摩財報慘烈 全球只剩台積電樂觀？

相關新聞

台股高點 預期低於萬七

國泰金控昨（20）日公布7月國民經濟信心調查，近六成（59%）民眾預期我國今年全年通膨（消費者物價指數年增率）高於3%，...

台股虎頭蛇尾 雙王落寞

受外資壓低結算台指期影響，台股昨（20）日虎頭蛇尾開高走低，吞下國安基金宣布護盤以來首根黑K棒，雙王台積電早盤原站上50...

7/21【早晨財經速解讀】美參院晶片法案程序過關 費半本波漲幅20%進入牛市！是反彈還是反轉？南山資產減損 拖累潤泰新、潤泰全淨值

美國參議院19日在周二 (19日) 晚上以64票對34票的投票結果，通過520億美元半導體產業補助的晶片法案程序性表決，將在本周或下周初進行最終投票。若順利通過，該法案將送至眾議院表決，最後將送交拜登總統桌簽署成為法律。

雲端、半導體 大摩保守看

超大規模雲端供應商庫存建立轉趨保守，下行周期近似2018年下半年，摩根士丹利（大摩）保守看雲端半導體產業，將信驊目標價由...

生醫族群反彈 還有戲

生技醫療類股5至6月領先科技股反彈。法人認為，由於S&P標普500生技股指數距離20年平均線仍有一倍標準差，投資價值浮現...

就市論勢／電動車、儲能、金融 亮點

美國通膨惡化，白宮為了選舉，當然是趕緊出來滅火。但6月通膨反映遞延也是事實，畢竟諸如原油、原物料以及航運指數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。