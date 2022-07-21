7/21【早晨財經速解讀】美參院晶片法案程序過關 費半本波漲幅20%進入牛市！是反彈還是反轉？南山資產減損 拖累潤泰新、潤泰全淨值

美國參議院19日在周二 (19日) 晚上以64票對34票的投票結果，通過520億美元半導體產業補助的晶片法案程序性表決，將在本周或下周初進行最終投票。若順利通過，該法案將送至眾議院表決，最後將送交拜登總統桌簽署成為法律。

美股三大指數周三（20日）續漲，大型科技公司財報報喜，助攻那斯達克指大漲1.6%，但市場仍對通膨和聯準會（Fed）進一步升息抱持審慎態度。

道瓊工業指數漲0.15%，或47.79點，收報31,874.84點，標普500指數漲0.59%，或23.21點，收在3,959.9點；那斯達克指數漲1.58%，或184.5點，收報11,897.65。

費城半導體指數上漲69.8點，漲幅2.49%，收2,873.0點，部分可能是反映美國參議院通過晶片法案程序性投票的正面消息。

潤泰雙雄潤泰全、潤泰新昨（20）日深夜於證交所召開記者會說明，兩家公司都表示，將重新評估資產以提升公司淨值。

受南山人壽拖累，大股東潤泰新及潤泰全爆淨值危機，潤泰集團總裁尹衍樑昨（20）日接受本報專訪時表示，傳言與實際情況有出入，他強調，「南山再二年多就準備上市」，屆時「（南山）股價可能業界數一數二」。

潤泰雙雄轉投資南山人壽的主要控股公司潤成，因南山人壽淨值下滑，市場傳言潤泰新、潤泰全恐有「淨值危機」。潤泰雙雄昨日回應指出，該公司與南山關係不是母子公司，在認列股東權益的未實現損失，最多只會認到帳面投資價值為零，因此，不會有淨值歸零而下市的問題。