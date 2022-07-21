美晶片法案闖關 台股這兩大半導體次族群落後補漲

美晶片法案投票在即，費半指數飆漲4.6%，蓄勢挑戰季線反壓，帶動台股半導體族群昨（20）日續強，尤其法人賣壓稍歇的南電（8046）、環球晶（6488）等ABF載板、矽晶圓族群，啟動落後補漲走勢，多檔重登月線關卡。

孩之寶、IBM等企業財報優於預期，美股四大指數連袂大漲，攜手搶攻季線，加上美元指數拉回，台股20日續往萬五關卡靠攏，但因金融、傳產調節賣壓湧現，尾盤漲勢有所收斂，幸賴半導體為主的電子股出面表態，穩住多頭軍心。

近期美科技股氣勢如虹，加上晶片法案即將闖關，帶動費半指數狂飆4.6%，台股半導體供應鏈中，除晶圓代工、IC設計族群持續反彈外，波段跌深的ABF載板、矽晶圓族群亦點火轉強，南電、環球晶、欣興（3037）、嘉晶（3016）、台勝科（3532）等今日漲幅在3.0%至5.3%不等。

產能利用率持續滿載的ABF三雄，雖然近期遭遇國內外總體變數、英特爾新平台延後上市等逆風，法人停損賣壓出籠，部分外資亦大降目標價，但隨籌碼獲得歸宿，近日股價築出底部後，紛紛展開跌深反彈行情，南電、景碩（3189）、欣興均已站回月線關卡。

在矽晶圓族群方面，研調機構顧能預估消費性、通訊、資料處理市場將萎縮，車用、工業應用持續成長，分別下修今明年全球半導體營收規模後，大型本國投顧同步調降今明年12吋矽晶圓需求，明年產能利用率恐降至98%，所幸仍相對健康足以支撐長約。

環球晶、台勝科、嘉晶、中美晶（5483）、合晶（6182）等矽晶圓股，近期股價亦隨大盤止跌回穩，底部逐漸成形，雖然法人回補力道有限，但在籌碼良性換手後，預期應有一波修復行情可期。