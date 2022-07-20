風險趨避 經理人採取防禦配置、看好高評等債
月底美國聯準會利率決策會議前市場態度審慎，綜合彭博資訊等外電新聞援引7月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人風險趨避態度創紀錄來最高，更甚於2008年金融海嘯時期，經理人對經濟前景、企業獲利預期、停滯性通膨預期及風險態度皆創紀錄來最悲觀，現金配置比例升至6.1%為911事件來最高，不過牛熊指標來到最悲觀的0，也醞釀潛在反彈契機。
風險趨避態度使經理人在過去一個月顯著加碼健康醫療、減碼消費耐久財，轉進債券、轉出股票。經理人最擔憂通膨居高不下與經濟衰退風險，淨44%經理人減碼股票為2008金融危機來最差，淨減碼債券的比率則連續兩個月大幅降低、至淨31%為2020年7月以來最低。經理人採取防禦配置（加碼公用事業、民生消費與健康醫療）則是2020年5月來最高。此外，淨42%經理人預期高評等債表現將優於非投資等級債，比率為紀錄最高，預期債券殖利率將持續攀升的比率則創近三年最低。
就升息與通膨前景而言，經理人平均預期聯準會將再升息150個基本點，預期未來12個月通膨將趨緩的經理人較6月再增加4個百分點至淨76%，為2008年12月來最高，而如果核心通膨低於4%，將最可能使聯準會政策轉向。就最擁擠交易而言，做多美元、做多商品及做多ESG分居前三。
7月份美銀美林經理人調查於7月8~15日進行，共293位經理人管理8000億美元資產參與調查，259位經理人回應問題。
富蘭克林證券投顧表示，展望7至8月，投資人將持續在景氣、通膨、企業財報和央行政策中尋找方向、牽動市場持續震盪，不過今年來各資產大幅修正後也醞釀了隨時反彈的契機，現階段建議以採取靈活配置策略的美國價值平衡型基金為核心，擔心衰退風險者可留意美債殖利率彈升後債券基金的布局機會，首選美元計價且高信評的波灣債券型基金。
考量企業財報公布期間股市震盪加大，宜採分批加碼和定期定額策略並進，建議掌握三大主軸，看好基礎建設及公用事業產業較不受景氣循環影響及通膨轉嫁的防禦優勢，科技和生技產業型基金短線波動仍大、長期創新趨勢正向，另著眼中國具備經濟回溫、政策維穩、股市評價面便宜三大優勢，積極者可留意震盪買點。
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