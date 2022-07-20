經濟面臨衰退風險 摩根：投資要汰弱留強

全球主要央行積極升息對抗通膨，投資人擔憂美國經濟是否會提早進入衰退，摩根資產管理表示，就全球GDP成長來看，對今年或是明年的增長預期都比去年底低；而且花旗全球驚奇指數已來到疫情以來的新低點，對投資人來說，當下最重要的事情就是汰弱留強，並做好股債資產配置，以度過這一段震盪時期。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示，摩根大通經濟研究的數據顯示，在美、歐、中三大經濟體中，只有對中國的GDP增長在2023年預期會優於2022年，至於對美國與歐元區的2023年增長預期則會較今年初保守。

另外，美國經濟的現況當前也是喜憂參半，根據統計，美國製造業新訂單指數面臨較高的衰退風險，消費者信心指數也因為通膨而出現明顯下滑，但非農就業人數與服務業指數並沒有出現衰退跡象，儘管領先信貸指數與領先經濟指數出現些微的下滑跡象，但未來仍可持續觀察。

許長泰指出，中國經濟已經出現復甦跡象，特別是在主要大城市陸續解封之後，地鐵人流與國內航班也出現明顯回溫，加上今年以來中央與地方公債發行的速度較前兩年更快，政策監管也有部分放寬，可見中國經濟正在復甦的軌道上，與美國呈現相反走勢。

儘管如此，全球經濟仍受到高通膨的影響，已開發經濟體的通膨已快要逼近雙位數，其他新興市場的通膨數值更是在雙位數以上，投資上要特別注意美元走強對市場造成的影響。預期美元下半年還是會維持強勢，惟漲幅可能不如上半年，但時間一久，仍會對新興市場資產構成壓力，所以在資產配置上，投資人必然要進行汰弱留強的處置。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，今年以來在各類資產中，股票與債券全面走跌，僅有現金的表現為正報酬，但全球企業明年獲利的動能仍在，加上從本益比的角度來看，目前除了印度股市以外，其餘主要股市的本益比也已降到歷史均值，對投資人來說，即使是在景氣的中後段，但股票仍有獲利空間。

林雅慧指出，美國非投資等級債的利差現在高達642個基本點，新興市場美元債的利差也來到593個基本點，即使是美國投資等級企業債在過去兩周以來也因利差擴張的原因再度吸引資金流入，對投資人來說，固定收益資產現在也具備收益契機。