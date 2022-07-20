遭爆恐下市潤泰雙雄跌停 公司回應了！ 網見2作為悲嘆：八九不離十

潤泰全（2915）、潤泰新（9945）今（20）日盤中大跌至跌停板，有媒體報導，潤泰新（9945）及潤泰全（2915）受到南山拖累，第二季淨值恐為負數，將造成股票下市，潤泰全與潤泰新則雙雙否認。然而有網友認為，「不解釋一直拖等於默認了」，直言「公司不敢澄清報導的數字，基本上八九不離十」。

潤泰全、潤泰新今雙雙盤中跌停，有媒體報導，潤泰新（9945）及潤泰全（2915）受到南山拖累，第二季淨值恐為負數，將造成股票下市。潤泰全與潤泰新皆強調，報導內容係媒體自行臆測，非為本公司結算之結果，111年第2季財務數據待本公司結算完成後將依規定辦理公告。

對此，網友在「股市爆料同學會」上討論熱烈，有人留言「公司不敢澄清報導的數字，基本上就八九不離十了，不要到時經過精算，還認證是負值就好笑了，今天不反駁基本上明天就繼續綠，想賭的明後天再上就好」、「不解釋一直拖等於默認了，跟配股配息的消息拖到最後一刻才說一樣，唉！」

有網友呼籲「保持冷靜」，留言「7/11新聞才說南山人壽6月大賺114億，今日新聞又說淨值將跌落千億。雖然持有的人應該很錯愕吃了個跌停，公司派的澄清感覺有點弱，看收盤前有神秘買盤，有的話可賭看看，沒有的話就縮手也不會怎樣」。

另也有網友質疑媒體爆料真實性，留言「寫新聞真好賺，來個聳動的標題，不用負責任的臆測，配合主力，利用散戶恐慌，就能把上市公司股價打到跌停，真是賺翻了」、「上次長榮海運消息也是這家媒體發言，沒政府在管的」。

PTT網友則留言「搞到可能下市也太誇張了吧」、「潤泰新今年買二送一，我也貪婪了一下」、「玩太大，幫QQ」、「潤泰全、新過陣子要除權息了，真的芭比Q了」、「突然殺下來，被這篇新聞害的喔？」、「光下市兩字直接殺到跌停」、「寶成也翻綠了，新聞威力真大」。