台股上漲39.14點 三大法人賣超22.07億元

統一（1216）和統一超（2912）19日深夜宣布重磅訊息，以290億元的價格收購台灣家樂福的六成股權，預計2023年會完成交割手續，而今日（20）股價早盤統一及統一超紛紛上漲逾4%和1%。

2022-07-20 13:20