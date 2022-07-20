聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股上漲39.14點 三大法人賣超22.07億元
美股周二大漲，那斯達克、費城半導體分別漲逾3%、4%，帶動台股今（20）日開高大漲，但尾盤出現賣壓，下殺滑落超過100點，終場收在14,733.22點，上漲39.14點，守住月線，成交量2,562.19億元；三大法人賣超22.07億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超34.34億元，投信買超11.71億元，自營商買超（合計）0.54億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.32億元，自營商（避險）買超12.87億元。
今矽智財股表現強勁，力旺（3529）繼前天漲停後今繼續攻上漲停板，收1,195元，晶心科（6533）收263.5元，漲幅逾8%，智原（3035）也有超過5%的漲幅。加密貨幣比特幣小漲越過2萬3千美元，板卡廠漲跌互見，撼訊（6150）、青雲（5386）續強。光寶科（2301）第2季稅後純益39.6億元，季增88%，且雲端運算的電源解決方案、5G和AIOT、車用電子、電動車車充、光電半導體的紅外線產品，均有高成長趨勢，股價攻上漲停板。大盤收在14,733.22點，漲幅0.27%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言