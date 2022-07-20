統一、統一超開盤漲逾4%、1% 記者會後瞬間聲量飆破千筆
文／陳羿郿
統一（1216）和統一超（2912）19日深夜宣布重磅訊息，以290億元的價格收購台灣家樂福的六成股權，預計2023年會完成交割手續，而今日（20）股價早盤統一及統一超紛紛上漲逾4%和1%。
遠東、富邦曾表態想競購家樂福
從2021年底傳出法商家樂福打算要出售台灣股權時，遠東、momo富邦媒等企業就曾表態想競購台灣家樂福股權，但統一集團原先已持有台灣家樂福4成股權（統一20.5％、統一超19.5％），強調有優先購買權。而最終結果定案，統一集團買下法商家樂福持有的60%股權。
image source：pixabay
「統一收購家樂福」 記者會後聲量破千
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2021/07/20～2022/07/19）來看「統一收購家樂福」，每當市場一有風聲，收購案討論聲量就會攀升，去年10月29日首先傳出法商打算出售家樂福股權消息，當天聲量就來到650筆。之後遠東集團有意加入收購行列，當時聲量也有200多筆；直到7月19日統一集團確定收購家樂福，網路聲量瞬間衝高1,888筆。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月20日至2022年07月19日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『統一收購家樂福』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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