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投資高股息ETF需留意「4件事」 0056、00878這兩檔該怎麼選？

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
投資達人股魚分享，投資高股息ETF有四大風險要留意！ 圖／Ingimage
投資達人股魚分享，投資高股息ETF有四大風險要留意！ 圖／Ingimage

投資高股息ETF有四大風險要留意！熱門投資標的0056、00878這二檔高股息ETF怎麼選？

他們除了在成分股有差別外，選股邏輯最大差異在於「預知殖利率」及「已知殖利率」，搞清楚就能輕鬆做選擇！

投資達人股魚於YouTube頻道《投資嗨什麼》提到投資有分成三大類，只要做好資產配置，就能打造超抗跌組合，不擔心股巿重挫，也不會錯過日後漲幅。

投資高股息ETF要留意的4件事！

1.填息紀錄

不能夠領了息之後填不回去，不然就跟直接把股票賣了沒什麼差別。

2.總報酬率

就算配息很高，但若總報酬是負的話，投資人還會想要買嗎？

3.個股組成

要拿到高股利，投資人要先了解股利是從哪些個股來的，如果對於個股族群有疑慮，那就不要碰這檔。

4.策略模式

這檔產品的策略有沒有符合投資人的期待。

了解記錄好不好

0056百分百填息

0056於2007年的12月發行，是一檔年配息型的產品，從2007至今15年裡面配息了12次，只要有配就100％會填息。

也就是為何這檔產品，只要即將配息的時候，投資人就會很關注。

雖然在2008年和2010年有無配息的紀錄，但後來投信有針對發行的規則做了調整，後面幾年就能如期的發出股利。

00878季配息、百分百填息

00878在2020年的7月發行，雖說是很近年的產品，但發行期間到目前為止，總共配息6次，100％填息。

採用季配息，每三個月就可以領到一次錢，相較採年配因為一次配比較多，所以可能在填息的週期上會比較長一點，甚至有時候會超過一百天以上。

00878曾有三天就填息狀況、以及一個禮拜，也有當天就填息的紀錄。

成分股決定選哪檔

0056、00878

每個高殖利率因為策略不同，會買進的個股就會不同，所以在不同的市場時間點所做出的反應就不太一樣。

以0056為例，2022年的第一季，主要的布局還是放在電腦與周邊設備；而00878最大宗成分股是放在金融保險業這一塊。

投資人比較喜歡哪檔成分組成的狀況，這也是在做高殖利率產品布局的時候，應該要去思考的地方。

構成的策略

0056、00878 選股邏輯最大差異在於「預知」及「已知」殖利率

策略會造成投資人在購買這樣的產品的時候，有沒有符合預期；要去檢視ETF調整或更換成分股的時候，有沒有遵照當初發行的規章。

就是所謂的是「機械式選股」還是「條件式選股」，因為按照紀律是一件很重要的事情。

0056是從ThomsonReuters資料庫選擇的預測數據裡，挑出殖利率最高的前30檔。

00878則是MSCI台灣指數成分股裡面，要有7億美金以上的市值，ESG分數也要有一定的標準之上，跟0056最大的差異就是不預測，用已知的殖利率來計算，做分數上的排序。

這兩檔產品目前交出的成績單，都有相當好的表現。

買到破發價ETF怎麼辦？

破發這件事情沒有什麼好擔心，因為很多投資人都以為，募資時買到的價格就是底價，但投信從來都沒有保證，一開始募集的價格就會是底價。

這個價格只是代表是從這個基準點上面開始做布局，所以不要認為15元發行，15元就是一個鐵板塊，一定不會往下跌，其實不是這個樣子。

ETF會不會破發，很大原因都是發行的時間點有關，剛好發行在市場很熱絡的時候，可能買了就立刻衝上去；但發行在股市不好的時候，就有可能很快出現破發的情況。

投資ETF獲利的三個原則

1.買的是產品的策略：才可以確保在長期持有的過程中，可以達到滿意的報酬，所以更要關注投資的策略到底有沒有效。

2.要準備好做長期投資：ETF沒有人在操作短線，ETF投資的時間週期至少要抓5年，所以要投資前先問自己有沒有保握長期持有這檔超過5年；短期投資在ETF上其實不太適合。

3.有前景的東西便宜賣不好嗎：以00878為例，發行初期沒多久就出現破發，當時也是罵聲不斷，看隨時間拉長，隨成分股績效回溫，再次突破發行價。

投資要分三部份

1. 核心：掌握市場整體報酬（0050、00608）

2. 衛星：追求超額報酬機會（00881、00861、0057、00830）

3. 固定收益：高於市場平均殖利率、收益穩定
高股息(0056、00878、00888、00907）、債券ETF、特別股、REITS

大原則：先建核心再依個人需求佈建固定收益／衛星

本文內容已獲 投資嗨什麼 授權。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 台股 高股息 ETF

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