富邦期貨：若市場預期通膨率回升 對科技股有壓

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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Factset數據顯示，大約9%已公布財報的標普成分股企業中，約三分之二的企業獲利超出預期，投資人評估逾40年高點的通膨可能對民間消費及企業獲利衝擊有限，加上近期聯準會官員淡化擴大升息幅度的預期，美10年債殖利率於3%附近整理，未再大幅攀升，激勵科技及半導體類股領漲，帶動美股四大指數同步大漲。

電子類股占大盤成交比重有所降溫，且外資現貨累計賣超幅度擴大，不過，散戶小台多空比持續縮減，融資餘額回升幅度也尚未跟上台股漲幅，且美股那斯達克指數沿月線走高，短線行情謹慎偏多；後續須關注FED於9月預期升息幅度及美債殖利率變化，由於油價近期再度回到百元之上，若市場預期通膨率有所回升，帶動美國10年債殖利率再度上升至3%之上，可能對科技股帶來較大壓力。（富邦期貨/提供）

殖利率 通膨 升息

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