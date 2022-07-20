7/20【早晨財經速解讀】費半大漲4.6% 美股終於觸底了？元大金殖利率8%金融股冠軍 晶片法案過了 台積電ADR漲3%
美股三大指數周二（19日）大漲，創近一個月來最大單日漲幅，道瓊指數勁揚超過750點，由於更多企業追隨大銀行腳步，公布高於預期的獲利成績，讓原先擔心通膨上升和聯準會（Fed）緊縮政策會影響企業獲利的投資人鬆口氣，同時押注市場觸底。
道瓊工業指數收盤大漲754.44點，漲幅2.43%，至31,827.05點；標普500指數漲105.84點，漲幅2.76%，至3,936.69點，創6月9日以來的最高收盤水準；那斯達克指數大漲353.10點，或3.11%，至11,713.15點。費城半導體指數勁揚123.57點，漲幅4.61%，報2,803.14點。
元大金(2885)董事會日前已通過今年股利配發每股1.8元，包括現金股利1.5元、股票股利0.3元，創下元大金成立以來股利發放最高紀錄，7月22日將發放現金股利。以元大金昨(19)日收盤價19.20元來計算，現金殖利率7.8%。
美國參議院19日開始討論規模520億美元的美國晶片補助法案，草案中明訂若半導體業者獲得美方補助在美建廠，未來十年禁止在大陸新建或擴建先進製程工廠，此舉獲白宮支持，恐使得台積電（2330）、英特爾、三星、環球晶等指標廠大陸布局受挫。
台積電ADR周二大漲3.1%收在86.15美元，較台北交易股價溢價4.9%，費城半導體指數大漲4.6%。
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