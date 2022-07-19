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全世界只有台灣護盤 台股易漲難跌？法人曝操作關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
國安基金上周宣布啟動護盤後，推升台股連四天上漲，指數上漲670.98點。記者杜建重／攝影
國安基金上周宣布啟動護盤後，推升台股連四天上漲，指數上漲670.98點。記者杜建重／攝影

國安基金上周宣布啟動護盤後，推升台股連四天上漲，指數上漲670.98點，但今（19）日小幅拉回，收在14,694.08點，下跌25.56點，雖然市場上對整體大環境仍存有疑義，也有質疑的聲音認為，全世界只有台灣護盤，可以擋住美股及其他股市仍在摸底的跌勢？有法人認為，在落底訊號出現下，最壞狀況已過，建議積極偏多操作，不過也有法人表示，要先等月線走平，可望出現較大的中期反彈。

台股從今年初高點18,619.61點走跌，7月12日低點下滑至13,928.66點，指數下跌4,690.95點，跌幅25.19%，國安基金在7月12日收盤後宣布將進場護盤，推升台股大盤指數從13日起一連4個交易日上漲，今日則是拉回整理，早盤以14,638.45點開盤，一度下滑至14,598.99點，盤中一度拉至14,720.13點，小幅翻紅，但終場仍收跌。

由於整體大環境仍存在通膨問題、產業庫存調整問題、Fed升息的速度及幅度等，都將衝擊美股及國際股市，台股當然不能置身事外，台灣有國安基金護盤，可說是全世界唯一，但在全球其他股市仍在摸底時，台股是真的落底了嗎？或者只是暫時撐住？日後有沒有補跌的危機？

證券分析師張陳浩表示，大盤短線將呈現打底走勢，預估在7月至8月中反覆打底，8月中之後可望有較大的中期反彈，主要是因為月線仍在往下走，預估在8月中可以走平，之後才會翻揚向上，月線往下將造成指數拉回，因此，大盤有機會突破月線，但萬五的壓力仍是相當大，不過也不太會再破底。

張陳浩認為，台灣不會是全球唯一護盤的股市，每個國家不會沒有政策，尤其是美國，不會放任讓整體經濟失序的情況發生，尤其是在斯里蘭卡宣布破產後，陸續有其他國家傳出警訊，像是印度，白俄羅斯等，因為美元指數太強，造成外匯存底急速下降，如果放任美元指數持續上漲，將不利全球景氣。

張陳浩指出，台股月線還往下走，大盤將整理到月線走平時，在操作上，不追高，因為指數碰到月線會再拉回整理，在布局上可以選電子股中已打底的光學股、網通、車用、PCB、散熱等為標的。

統一投顧董事長黎方國表示，投資是信心問題，在三大落底訊出現下，看好台股將逐步往上墊高，在底部確立，最壞情況已經過去的情況下，可以積極的偏多操作，逢低點在買方，看好跌深的權值股、龍頭股、半導體、IC設計、載板、電動車、伺服器相關、蘋概股等。

黎方國說，台股成交量在7月11日1,762億元，呈現量縮的落底訊號之一，在融資減肥上，由2,800億元降至1,800億元，減幅34%，大盤指數由高點18,619點下滑至13,928點，跌幅25%，融資減肥幅度超過大盤指數跌幅，是另一個落底訊號；另外，台股上周出現利空不跌，則是第三個訊號。

黎方國認為，13,928點將是今年低點，台股將呈現由下跌到不跌，再到震盪整理、起漲到大漲的表現，在底部確立後，預期台股將緩步墊高，預期第3季可望挑戰16,000點，高點落在第4季，挑戰18,000點。

台股成交量 國安基金 護盤 權值股 電子股 半導體 美股

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