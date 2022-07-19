台股下跌25.56點 三大法人賣超19.84億元

台股今（19）日開低，隨後震盪拉高，終場收在14,694.08點，下跌25.56點，成交量1,964.81億元；三大法人賣超19.84億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超23.66億元，投信買超0.85億元，自營商買超（合計）2.96億元，其中自營商（自行買賣）買超6.37億元，自營商（避險）賣超3.4億元。

今航運類股表現強勁，萬海（2615）大漲超過8%，收131元，長榮（2603）、陽明（2609）也有逾2%的漲幅。日月光投控（3711）旗下日月光半導體上周在中壢投資300億元擴產之後，另一家封測子公司矽品昨（18）日也獲中科管理局通過進駐中科虎尾園區，預計投資975億元，今股價持續上衝，收82.6元，漲幅1.85%。

加密貨幣比特幣登上一個月高點，重新收復2.2萬美元，板卡廠撼訊（6150）、映泰（2399）、麗臺（2465）、青雲（5386）紛紛亮燈攻上漲停板。傳產方面，台塑（1301）四寶止跌小漲，台化（1326）、南亞（1303）漲幅約1%；受解封題材激勵，觀光股續強，五福（2745）、富野、山富（2743）漲停，大盤收在14,694.08點，跌幅0.17%。