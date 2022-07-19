快訊

連靜雯遭沒見過面「虛擬老公」詐騙3000萬 本尊回應了

「雞蛋缺很大」日缺百萬顆以上 明起雞蛋價格再漲2元

邊境再開放！指揮中心：「6類外籍人士」可入境來台

台股下跌25.56點 三大法人賣超19.84億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股今日開低，隨後震盪拉高，終場收在14,694.08點，下跌25.56點，成交量1,964.81億元；三大法人賣超19.84億元。圖／聯合報系資料照
台股今日開低，隨後震盪拉高，終場收在14,694.08點，下跌25.56點，成交量1,964.81億元；三大法人賣超19.84億元。圖／聯合報系資料照

台股今（19）日開低，隨後震盪拉高，終場收在14,694.08點，下跌25.56點，成交量1,964.81億元；三大法人賣超19.84億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超23.66億元，投信買超0.85億元，自營商買超（合計）2.96億元，其中自營商（自行買賣）買超6.37億元，自營商（避險）賣超3.4億元。

今航運類股表現強勁，萬海（2615）大漲超過8%，收131元，長榮（2603）、陽明（2609）也有逾2%的漲幅。日月光投控（3711）旗下日月光半導體上周在中壢投資300億元擴產之後，另一家封測子公司矽品昨（18）日也獲中科管理局通過進駐中科虎尾園區，預計投資975億元，今股價持續上衝，收82.6元，漲幅1.85%。

加密貨幣比特幣登上一個月高點，重新收復2.2萬美元，板卡廠撼訊（6150）、映泰（2399）、麗臺（2465）、青雲（5386）紛紛亮燈攻上漲停板。傳產方面，台塑（1301）四寶止跌小漲，台化（1326）、南亞（1303）漲幅約1%；受解封題材激勵，觀光股續強，五福（2745）、富野、山富（2743）漲停，大盤收在14,694.08點，跌幅0.17%。

自營商 三大法人

延伸閱讀

五檔台股ETF 調整成分股

美超級財報週 法人：台股先挑戰月線反壓

台股土洋對作 外資持續賣超投信連17買

台股上漲169.02點 三大法人買超27.24億元

相關新聞

台股下跌25.56點 三大法人賣超19.84億元

台股今（19）日開低，隨後震盪拉高，終場收在14,694.08點，下跌25.56點，成交量1,964.81億元；三大法人...

投信積極買超電子股 分析師：可趁回檔伺機跟買

昨（18）日台股尾盤急拉，主要受富邦高股息ETF（00900）大換股影響，帶動新成分股甩尾上漲，加上投信近期開始抄底進場...

航運強勢撐盤 台股小跌25點收14,694點

今（19）日台股出現漲多後的拉回整理，電子權值股無力，貨櫃三雄、解封概念股強勢撐盤，加權指數盤中持續在14,659.31...

台股遇月線反壓震盪 傳產股轉強

台股今（19）日受到蘋果釋出暫緩招聘消息、美股收跌影響，大盤指數開盤向下震盪，盤中一度出現V轉站回平盤，後續再度無力下滑...

貨櫃三雄最後除息秀將登場 萬海盤中強漲逾4%

台股今（19）日開低，航運股相對抗跌，貨櫃、散裝、航空等股齊揚，貨櫃三雄除息秀明日最後一檔由萬海（2615）壓軸登場，每...

這檔特斯拉供應鏈股 股價創波段新高

車用鏡頭模組廠致伸（4915）今（19）日股價創波段新高，盤中一度上攻至65.6元，創一年以來的新高價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。