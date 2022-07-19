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航運強勢撐盤 台股小跌25點收14,694點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股今終場下跌25.56點，收14,694.08點，成交量1,964.8億元。本報資料照片
台股今終場下跌25.56點，收14,694.08點，成交量1,964.8億元。本報資料照片

今（19）日台股出現漲多後的拉回整理，電子權值股無力，貨櫃三雄、解封概念股強勢撐盤，加權指數盤中持續在14,659.31點以上震盪，終場下跌25.56點，收14,694.08點，成交量1,964.8億元，台積電（2330）收盤下跌4.5元，收491元。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，台股目前處於空頭反彈之中，大盤遇月線反壓震盪，未來可能還會繼續回測探底。

台新投顧副總經理黃文清建議，解封概念股將是下半年的投資重點，進可攻退可守，可以長線布局，挑選標的時可留意營收狀況。

盤中權值股今日表現較弱，台積電盤中持續在489元附近震盪，終場收跌0.9%；僅旺宏（2337），台達電（2308）在平盤之上小漲作收，力積電（6770）跌幅較重，達1.2%，股價收在38.75元，鴻海（2317）跌1元，收104元，聯電（2303）則小跌0.2%作收，僅連發科表現有撐，尾盤上漲1元，收在平盤之上。

高價股部分，今日收盤維持七千金，不過，旭隼（6409）早盤開高後，午後翻黑，高價股終場陷入盡墨，股后信驊（5274）跌勢重達8.2%，譜瑞-KY（4966），力旺（3529），祥碩（5269），AES-KY，世芯-KY（3661），矽力-KY（6415）收盤下跌2～4%，大立光（3008），旭隼，亞德客-KY（1590）則小跌0～1%。

航運族群中，貨櫃三雄表現亮眼，尤其萬海（2615）具除權息行情，盤中一度摸到漲停板133元後拉回，收盤漲幅高達8.2%，長榮（2603）和陽明（2609）則維持2.5%以上漲幅；航空雙雄則受惠政府即將開放禁團令，華航（2610）終場上漲1.7%，長榮航（2618）則強勢站上所有均線，收漲3%；運輸族群中，以長榮航成交量達14.4萬張居冠，萬海成交量較少，不過也有4萬張。

觀光旅遊產業方面，具指標性的山富（2743），富野亮燈漲停，此外，五福（2745）也攻上漲停板，海灣（3252）則在摸到漲停板後拉回，終場收漲8.8%，易飛網（2734）也收漲9%，其他如：老爺知（5704），晶華（2707），鳳凰（5706）等股，終場收漲1～3%左右。

櫃買市場中，生技族群強勢表態，明基醫（4116），星寶國際（6130），全宇生技-KY（4148）亮燈漲停，益得（6461），霈方（6574），台生材（6649），藥華藥（6446）等股，終場漲幅落在3～5%，聯合（4129），盛弘（8403），中化升等股則上漲1%以上。

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