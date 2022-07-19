貨櫃三雄最後除息秀將登場 萬海盤中強漲逾4%

台股今（19）日開低，航運股相對抗跌，貨櫃、散裝、航空等股齊揚，貨櫃三雄除息秀明日最後一檔由萬海（2615）壓軸登場，每股配發現金股利10.5元，股票股利1.5元，除權息前，萬海股價開高走高，盤中漲幅逾4%。

台股今日以14,638.45點開低，一度下探至14,598.99點，航運股逆勢抗跌，占大盤成交比重12.4%，盤中漲幅1.69％，散裝族群受惠於海岬型散裝船指數（BCI）上漲，且推動BDI強彈，新興（2605）、裕民（2606）、台航（2617）等股盤中漲幅都超過2%，貨櫃股也是上漲表現。

貨櫃股長榮（2603）、陽明（2609）都已經除息，可惜仍陷入貼息窘境，萬海明日將除權息，為貨櫃股除息壓軸，今日以122.5元開高，一度拉升至129元，盤中漲幅4.95%，盤中成交量已超過昨日成交量，投資人有意願參與除權息。

長榮今日重回90元，早盤以90.1元開高，一度拉升至91.7元，盤中漲幅1.56%，逐步往填息前進；陽明早盤以86元開出，一度拉升至87.7元，盤中漲幅1.28%。