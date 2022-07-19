快訊

彰化男子登馬崙山失蹤6天 稍早已尋獲遺體

機密被經濟間諜盜年損千億 加重罰則為何企業憂心

金融時報：美國會議長波洛西下月訪台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨櫃三雄最後除息秀將登場 萬海盤中強漲逾4%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
萬海航運。圖／萬海提供
萬海航運。圖／萬海提供

台股今（19）日開低，航運股相對抗跌，貨櫃、散裝、航空等股齊揚，貨櫃三雄除息秀明日最後一檔由萬海（2615）壓軸登場，每股配發現金股利10.5元，股票股利1.5元，除權息前，萬海股價開高走高，盤中漲幅逾4%。

台股今日以14,638.45點開低，一度下探至14,598.99點，航運股逆勢抗跌，占大盤成交比重12.4%，盤中漲幅1.69％，散裝族群受惠於海岬型散裝船指數（BCI）上漲，且推動BDI強彈，新興（2605）、裕民（2606）、台航（2617）等股盤中漲幅都超過2%，貨櫃股也是上漲表現。

貨櫃股長榮（2603）、陽明（2609）都已經除息，可惜仍陷入貼息窘境，萬海明日將除權息，為貨櫃股除息壓軸，今日以122.5元開高，一度拉升至129元，盤中漲幅4.95%，盤中成交量已超過昨日成交量，投資人有意願參與除權息。

長榮今日重回90元，早盤以90.1元開高，一度拉升至91.7元，盤中漲幅1.56%，逐步往填息前進；陽明早盤以86元開出，一度拉升至87.7元，盤中漲幅1.28%。

延伸閱讀

五檔台股ETF 調整成分股

公司治理100指數 新換30檔

貨櫃三雄 營運不看淡

長榮6月營收首度突破600億元 再創歷史新高

相關新聞

這檔特斯拉供應鏈股 股價創波段新高

車用鏡頭模組廠致伸（4915）今（19）日股價創波段新高，盤中一度上攻至65.6元，創一年以來的新高價。

台股遇月線反壓震盪 傳產股轉強

台股今（19）日受到蘋果釋出暫緩招聘消息、美股收跌影響，大盤指數開盤向下震盪，盤中一度出現V轉站回平盤，後續再度無力下滑...

貨櫃三雄最後除息秀將登場 萬海盤中強漲逾4%

台股今（19）日開低，航運股相對抗跌，貨櫃、散裝、航空等股齊揚，貨櫃三雄除息秀明日最後一檔由萬海（2615）壓軸登場，每...

蘋果傳出削減支出 科技股受傷

蘋果公司（Apple）傳出計劃削減支出和招聘，讓華爾街股市漲勢收斂，各大指數終場就以下跌作收，台股今（19）日也連帶受影...

禁團令將解除 旅行社、飯店股續強

持續至今已2年又4個月的「禁團令」解除有望，激勵今天旅行社股價續強，雄獅早盤站回百元關卡，鳳凰也強漲近9%，山富、五福連...

比特幣重登2.2萬美元關卡 顯卡族群股漲

加密貨幣比特幣登上一個月高點，重新收復2.2萬美元大關，激勵中小型板卡廠撼訊（6150）、映泰（2399）、麗臺（246...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。