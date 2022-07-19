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這檔特斯拉供應鏈股 股價創波段新高
車用鏡頭模組廠致伸（4915）今（19）日股價創波段新高，盤中一度上攻至65.6元，創一年以來的新高價。
致伸表示，汽車先進駕駛輔助系統（ADAS）中專門出貨給特斯拉的車用影像模組需求強勁，且缺料狀況緩解，加上本季進入聲學傳統旺季，有專業聲學等新訂單挹注，內部看好全年聲學營收年增至少兩成起跳。
致伸6月營收70.5億元，月增2.6%，為去年1月以來新高。其中第2季營收達202.8億元，季增13.3%，為同期新高。
目前公司三大產品線營收比重，分別為資訊53%、智慧生活26%、車用/IOT 21%，其中車用/IOT成長幅度最大，從去年同期13%成長至21%。
致伸董事長梁立省先前在四月的法說會表示，今年致伸營收要做到30億美元規模，但主要以提升毛利率為主，會評估客戶是否能提升公司毛利與報酬。過去蘋果占致伸60%，現在降至15%，公司認為與其追求全球大客戶，不如發展一些有規模的中實型的客戶，提升毛利率。
此外，梁立省表示，去年在竹北購地，主要是作為研發基地，針對車用市場建立完整的汽車測試，未來也會切入車用音響、車用無線充電等產品。
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