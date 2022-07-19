台股早盤一度跌逾百點 台積電開盤跌8元

台股今（19）日開盤下跌81.19點，開盤指數14,638.45點；台積電（2330）開盤下跌8元，開盤價487.5元。

倫元投顧說，上周五美股在6月零售銷售數據優於預期下大漲，激勵台股周一開高衝高，隨後被月線蓋頭反壓壓回，目前來看月線這道關卡因為市場成交量不足，將是短期壓力所在，雖然尾盤有指數調整而拉高，但非常態現象，可忽略不計。台股周一早盤看到矽智財族群連動走高，內資買盤也開始蠢蠢欲動，若能配合成交量的放大超過3,000億元，中期反彈有機會邁向季線壓力。

周一（18日）雖有美國銀行和高盛公布不錯財報，但仍不敵蘋果明年將暫緩招聘消息，美股開高走低，四大指數終場盡墨：道瓊指數下跌215.65點、跌幅0.69%，那斯達克指數下跌0.81%，標普500指數下跌0.84%，費城半導體指數下跌0.53%。

永豐期貨說，台股周一早盤由晶圓雙雄等電子權值股領軍開高，但台積電在午盤前遭大單調節，股價紅翻黑，一度拖累大盤漲幅收斂，所幸盤面上金融、航運等非權值股助攻拉抬，在疫情趨緩、暑假旺季效應帶動下，鳳凰、夏都、新天地等觀光類股皆漲停作收，加上台積電甩尾翻紅，終場大盤上漲169.02點，收14,719.64點。

整體來看，台股連四日收紅，短線型態翻多，KD與MACD指標都有轉強趨勢，在上周美股強勢反彈下，指數將挑戰月線關卡，惟7月底將陸續公布美國重量級科技股財報及聯準會7月會議，預期短線在月線附近震盪機會較大。

統一期貨說，籌碼面部分，周一外資現貨賣超5億，期貨部分增加1,342口，淨多單774口，十大交易人與特定法人合計買進5,062口。周選支撐與壓力區落在14,000至15,000之間，P/C Ratio升至0.84，整體籌碼中性偏多看待。

三大法人周一集中市場合計買超27.41億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超4.71億元，投信買超23億元，自營商（自行買賣）買超7.47億元，自營商（避險）買超1.65億元。