7/19【早晨財經速解讀】00900富邦特選高股息成分股全換 8月配息能站回15元發行價？美晶片法案今表決 台積電、英特爾最受惠?

富邦特選高股息30 ETF（00900）昨（18）日開始調整成分股，使得新成分股尾盤急拉，30檔更換27檔個股，替換率高達90%，引起網友熱議。富邦特選高股息30昨(18)日收盤價為11.56元。

近年高股息產品吸引市場關注，以參與配息為目的的投資人數頻創新高，今年上半年全市場的高股息ETF受益人數便已成長逾五成，基金規模成長約33%，富邦特選高股息30將於8月第一次配息，欲參與除息機會的投資人，可趁目前台股回調之際積極參與。

美國參議院多數黨領袖舒默傳透露，最早可能在周二就一項針對晶片投資但不包括其他條款的法案進行表決，但至今不能確定此一濃縮版法案能否在兩黨勢力旗鼓相當的參議院獲得通過。之前半導體業高階主管在遊說國會時表示，美國若不能提供補貼，擴張計畫可能搬到海外，留在國內的話規模會受限。

就在晶片法案的投票前，也意外引發美半導體產業的內戰。根據報導，有多家美國半導體公司正在考慮是否反對晶片補貼法案，因為該法案有可能讓台積電、英特爾等廠商獲得高度受惠，而對超微 (AMD-US)、高通 (QCOM-US)、輝達 (NVDA-US) 等其他晶片製造商則難以獲得利益。