證交所：第一金太空衛星ETF預計20日掛牌上市

臺灣證券交易所表示，由第一金投信募集發行的第一金太空衛星ETF證券投資信託基金（00910），將於20日正式掛牌上市。

根據送件資料，「Solactive太空衛星指數（Solactive Aerospace and Satellite Index）由Solactive AG指數公司所編製及維護。

該指數自Solactive國家分類架構中之已開發市場國家（另含台灣、韓國）上市的股票，先依市值、流動性標準初步篩選合格樣本，再透過Solactive開發的自然語言處理（NLP）系統ARTIS進行評分和排序，找出在太空及衛星產業高度投入的公司。

投資範疇包括太空旅遊與探索、太空技術、衛星行業、先進衛星和航太零件等，現有成分股計30檔。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達138檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。