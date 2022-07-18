神秘買盤？中鋼最後一盤1.3萬張買單強拉4% 站回30元

中鋼（2002）今年3月間股價曾衝達40.25元，但之後走跌，7月1日曾下探至28.35元，短短三個多月，股價跌幅達29.56%，台股今（18）日持續上漲，中鋼股價開小紅，盤中還曾翻黑，但最後一盤卻爆出13,129張的單量，股價急拉4%，站回30元之上，收在30.65元，漲幅5.87%。

台股今日以14,589.1點開出，終場收在14,719.64點，上漲169.02點，權王台積電（2330）尾盤急拉翻紅，收在495.5元，上漲3元，鋼鐵股今日表現強勢，類股收漲4.22%，中鋼、中鴻（2014）漲幅逾半根停板，第一銅（2009）收漲8.04%，豐興（2015）、志聯（2024）、大成鋼（2027）、新鋼（2032）、海光（2038）等漲幅逾3%，威致（2028）收漲4.35%。

引來市場關注的是中鋼的最後一盤似乎出現神秘買單，最後五分鐘撮合，股價從29.45元一舉拉高至30.65元收盤，上漲1.7元，收復5日線及月線，最後一盤股價急漲1.2元，強拉4%的漲幅，最後一盤成交單量達13,129張。