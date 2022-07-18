台積電甩尾收紅 台股上漲169點收14,719點

今（18）日台股經過國安基金加持，電金雙漲，台積電（2330）終場急拉收紅，政策面利多也激勵解封概念股強勢表態，網通族群則因下半年商機爆發，股價表現突出，傳產族群尾盤也出現買單敲進。加權指數收盤上漲169.02點，收今日最高點14,719.64點，成交量2,253.54億元，台積電（2330）上漲3元，收495.5元。

分析師表示，台股經過國安基金進場護盤後格局偏多，未來仍有機會持續表現，建議投資人本周可逢低分批進場，不過解封概念股需留意是否行情過熱，操作時需格外謹慎。

權值股中，台積電今日攻上498.5元後下跌，盤中翻黑休息，尾盤再度拉回平盤之上，收漲0.6%，聯發科（2454），聯電（2303）齊漲2%以上，唯鴻海（2317），力積電，台達電（2308）表現疲弱，鴻海，台達電皆以平盤作收，力積電跌幅則達2%。

金融族群中，富邦金（2881）漲幅達4%以上，國泰金（2882），永豐金（2890），台新金（2887）等股，漲幅也達2～3%，元大金（2885），新光金（2888），聯邦銀（2838）則維持1%以上漲勢，今日成交量大的個股為中信金（2891），開發金（2883）和永豐金，中信金的成交量高達5.5萬張居冠，收盤漲幅達2%，開發金、永豐金成交量分別為4.2萬張和3.7萬張，收盤分別上漲1.6%和3.6%。

另外，解封概念股也受到政策面消息激勵，航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）盤中上漲超過2%，成交量分別放大至8.8萬張和6.2萬張。觀光產業中，夏都（2722），鳳凰（5706），新天地（8940），海灣（3252），五福（2745），老爺知（5704），山富（2743），大略-KY（4804），易飛網（2734），寶得利（5301）亮燈漲停，力麗店（5364），六福（2705）盤中摸到漲停板後拉回，終場漲幅分別為9.3%和8.7%，雄獅（2731），亞都（5703），劍湖山（5701），王品（2727）等股，收盤漲幅則落在4～6%。

網通概念股中，力旺（3529），聯亞（3081）皆亮燈漲停，廣積（8050），智邦（2345），神準（3558），技嘉（2376）等股，漲幅落在5～7%，另外還有群創（3481），振華電，欣興（3037），信驊（5274），瑞昱（2379）等股，終場收漲超過4%。傳產族群尾盤則有買單敲進，如中鋼（2002），第一銅（2009），亞泥（1102）等股，第一銅收盤漲幅達8%，中鋼收漲近6%，亞泥則上漲2%作收。