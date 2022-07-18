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美股大漲 台積電股價攻得上500元？

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）今（18）日股價開盤持續反彈，早盤攀高至498.5元，上漲6元，市值逼近13兆元，盤中卻不敵賣壓湧現，翻黑最低觸及488.5元，收復500元恐怕還得加把勁。

美股上週五全面收高，道瓊指數上漲658.09點，漲幅2.15%，收31,288.26點；那斯達克指數上漲201.23點，漲幅1.79%，收在11,452.42點；標準普爾500指數上漲1.92%、72.78點，收在3,863.16點；費城半導體指數上漲66.85點，漲幅2.54%，收2,693.77點。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.96美元，漲幅2.34%，收在85.63美元。

台積電法說會除公布亮眼第二季財報外，更釋出今年營運樂觀展望，全年美元營收成長率可望落在mid-thirties百分比區間（約34%-36%間），近幾年複合成長率將達15%至20%，外資也開始調高台目標價。

儘管台積電6月股價大跌84元、跌幅15%，但台積電包含財務長黃仁昭在內的8位副總經理級主管，暨5月份加碼買進21張股票後，又再加碼買進自家股票29張，展現對公司前景的信心。

籌碼方面，外資轉賣為買進4,937張，投信則連三日買超1,188張，自營商也連三日買進5,343張。

台積電 股票

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