迎解封、國旅補助商機 11檔上市櫃觀光股亮燈漲停

國旅補助加上暑假，且疫情也有趨緩，政策利多有助觀光股的營運，總統蔡英文最新釋出將仔細評估開放時程表，重新爭取國際旅客來台的立場，顯示出國境有望更進一步解封，激勵觀光股今（18）日強漲，上市櫃合計有11檔觀光股亮燈漲停，尤以旅行社股表現更加搶眼，鳳凰（5706）、山富、五福、易飛網等都衝上漲停。

總統蔡英文昨（17）日在民進黨全代會中表示，將緊抓振興經濟機會，仔細評估開放時程表，重新爭取國際旅客來台；另外，新一波國旅補助方案已推動，也宣布動滋券加碼方案，觀光股迎來國旅、國境解封等商機，帶動類股今日的強漲表現。

台股今日開高，上市櫃觀光股為盤面上的亮點族群，上市觀光股盤中漲幅4.48%，鳳凰領軍，夏都、新天地也衝上漲停，櫃買市場觀光股更是熱鬧，上櫃觀光股盤中漲幅逾3%，多達8檔盤中亮燈漲停，包括易飛網、山富、五福、海灣、大略-KY、寶得利、老爺知等，另外，力麗店也曾亮燈漲停再打開。