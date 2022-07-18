雙王挑戰整數關 台積電戰500元、大立光闖2000元

雙王上周同步召開法說會，成為領軍台股反攻的要角，今（18）日向上挑戰整數關卡，台積電早盤一度衝高至498.5元，大立光更是開高站上2,000元，一度拉升至2,030元。

台積電上周法說會調高今年美元計價營收年增幅預估，估計可年增34～36%，法人推估，台積電今年營收將突破新台幣2兆元，年度稅前盈餘達1兆元；法說會後多家外資也調高今年營收及獲利預估。

台積電ADR上周五上漲1.96美元，漲幅2.34%，收在85.63美元，台積電今日再往500元關卡挺進，早盤以495.5元開出，一度衝達498.5元，盤中漲幅0.4%。

股王大立光早盤以2,015元開出，一舉站上2,000元，一度衝高至2,030元，但股價漲高也引來賣壓，早盤一度翻黑下滑至1,985元，盤中力守2,000元關卡，漲幅0.5%。