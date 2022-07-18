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國泰永續高股息ETF受益人超過57萬 上市以來成長逾七倍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣主要指數近一年報酬率與波動度
台灣主要指數近一年報酬率與波動度

隨著高通膨及企業獲利放緩的利空已逐漸反應在股價上，加上大型權值股對長期營運依舊樂觀下，預計外資下半年續賣空間有限，台股在融資大幅減肥、經濟基本面仍穩健下，投資價值浮現。法人說，2022年受高通膨及貨幣政策影響市場波動明顯放大，此時較穩定的台股市場及具高殖利率保護的高股息類股，有望成為高震盪時代的資金避風港。

今年上半年台灣加權指數下跌3,393點，上市股票市值蒸發達10.1兆元，皆為歷年同期最差，市場恐慌氛圍濃厚、信心不足，但國安基金決議啟動穩定股市措施進場護盤，也為台股注入活水。

根據臺灣集中保管結算所資料，今年以來ETF受益人數變化，國泰永續高股息ETF (00878)成長最為顯著，總共增加290,900人，並將於7月20日迎來掛牌上市兩周年。00878自上市以來，受益人數從69,824人成長至577,070人，成長幅度超過726%，為國內受益人數排名第二大的ETF。

00878為市面上唯一結合「ESG+高股息」的台股ETF，追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，篩選兼具永續與高息兩大特徵之成分股，輔以適度的產業分散來構建投資組合，加上納入收益平準金機制，有利每季配息更加穩健，因而獲得了市場投資人廣泛關注。

由於現階段市場多空交戰下，台股反覆來回震盪，投資人急於尋找低波抗震的標的，根據Bloomberg資料可發現，台灣主要指數近一年含息報酬率與波動度表現中，台灣加權指數波動度為16.56%、報酬率為-13.02%，而同期間MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數波動度為11.48%，報酬率-1.18%，表現更加突出，展現出低波抗跌優勢，是高震盪下的投資護身符。

進一步觀察績效表現，根據投顧投信公會資料，截至6月底，國泰永續高股息ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) (00878)績效表現優異，3個月、6個月、1年期間報酬率皆在同類型基金排名前四分之一，且各期間績效表現也優於該同類型基金的平均報酬率，表現同樣相對抗跌。

高股息 台股

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