民生基建三大利多支撐 法人：概念股前景看好

美國7月13日公布6月消費者物價指數(CPI)攀升至9.1％，高於5月的8.6％，超出市場預期，更創下40年來新高，市場上預期聯準會升息3碼以上的機率已達100%。與此同時，國際貨幣基金(IMF)也下修美國2022及2023年的經濟成長預估，並警告通膨全面走高將為美國和全球經濟構成系統性風險，近期市場波動令不少投資人想投資又怕受傷害，但若僅持有現金又會面臨高通膨侵蝕實質購買力該怎麼辦?

聯邦投信總經理莊雅晴表示，由於總體政經情勢不確定性高，通膨、中國疫情及烏俄戰爭等事件仍不明朗，近期市場波動劇烈，也加劇投資難度。聯邦投信深知投資人的難處，與全球第七大資產管理公司的紐約梅隆集團旗下Newton投資管理聯手打造「聯邦民生基礎建設股票入息基金，該基金保管銀行為彰化銀行，主力協銷機構為聯邦銀行，並於7月18日正式開賣。

聯邦民生基礎建設股票入息基金經理人預定趙家華表示，景氣循環週期來到尾端，市場震盪加劇，但若僅持有現金又面臨高通膨侵蝕實質購買力，民生基礎建設產業具備相對穩定的獲利能力，面對景氣循環更具防禦力。根據高盛證券研究數據顯示，儘管經濟如此不明朗但2023年基礎建設及公用事業類股成長預估分別為17.7%及14.5%皆優於全球、科技股。

聯邦投信行銷企劃處副總陳慧蓉說，民生基建股擁有三大利多支撐，分別是股息多、防禦高、政府挹注多，因此較不受景氣循環影響。1.股息多：建設類股為民生必需，獲利穩定度較高、自由現金流高，股息發放率相對較佳，基建指數股利率近4%；2.防禦高：基礎建設為監管事業，多為政府特許行業，較不受景氣週期循環影響。此外，這些產業能隨著通膨增加，調漲價格轉嫁成本予使用者；3.政府挹注多：能源轉型、數位升息等基建需求盤升，使得政府展開長線投資計畫，近期以拜登與G7國家共同籌6,000億美金推行全球基建計畫聞名。