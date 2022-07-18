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歐美股市反彈帶動台股開盤上漲38點 台積電開盤上漲2元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
歐美股市反彈，台股今(18)日開盤上漲38.48點，開盤指數14,589.1點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價494.5元。記者杜建重／攝影
歐美股市反彈，台股今(18)日開盤上漲38.48點，開盤指數14,589.1點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價494.5元。記者杜建重／攝影

美股市反彈，台股今(18)日開盤上漲38.48點，開盤指數14,589.1點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價494.5元。

群益投顧說，大盤指數連三日收紅脫離底區，站回前波收盤高點之上，企圖改變下行趨勢。短期均線架構持續翻揚，仍利延續反彈,惟上檔壓力漸重，震盪恐加劇。量能須持續回溫，否則輪動將加速，依技術面進行換股，區間操作因應。

上周五(15日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲658.09點、跌幅2.15%，那斯達克指數上漲1.79%，標準500指數上漲1.92%，費半指數上漲2.54%。

富邦期貨表示，美國6月零售銷售月增1%，優於預期的0.9%，7月密大消費者信心指數初也由前值的50回升至51.1，財報方面，利息收入成長加上強勁的交易業績，花旗及聯合健康公布最新一季營收及EPS雙雙優於市場預期，激勵股價分別大漲超過13%及5%，帶動美股四大指數同步大漲。

統一期貨說，台股上周五早盤開低，一度下挫超過150點，但隨著電子權值股回穩，大盤急拉翻紅，航運股也獲資金點火，但金融股受大摩、小摩財報不佳的影響，表現較弱，終場台指期上漲0.62%，收14,475點。

外資上周五期貨部分減少3930口，淨空單-457口，十大交易人與特定法人合計賣出4571口。週選支撐與壓力區落在14000至15000之間，P/CRatio升至0.75，整體籌碼中性看待。

三大法人上周五集中市場合計賣超84.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超111.7億元，投信買超29.9億元，自營商（自行買賣）買超3.4億元，自營商（避險）賣超6.1億元。

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