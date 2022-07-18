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國安基金護盤 永豐投顧：力拚萬四有守

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

上市櫃公司累積前六月營收年增11％，其實營運績效頗佳，只是礙於美股拖累，股價嚴重修正，預期國安基金在利空環繞下，以守勢為主，萬四為護盤重要關卡，展望7月最後一周美國科技股公布財報，後續展望是否下修仍待觀察，加上7月27、28日分別為美國FOMC會議召開及公布第2季GDP，預期投資人將採觀望態度。

美國6月CPI已公布，雖再創新高水準達9.1％，惟在近期原油及原物料價格已出現回落趨勢下，市場預期下月通膨將降溫，美股以小跌輕輕帶過，台股則在國安基金護持下，脫離萬四關卡邊緣。

永豐投顧表示，7月中下旬美股仍有利空有待測試，美股超級企業起跑，在高通膨及美元大幅升值情況下，市場需求及匯損成為財報焦點，加上之前英特爾示警PC市場走弱，三星暫停供應鏈拉貨由7月延至8月，科技股是否再修正一輪有待觀察。

越來越多投行預測美國經濟將陷入衰退，由於美國第1季GDP為-1.6％，第2季是否為負值，落實了經濟衰退疑雲，有待觀察，由於過去在經濟衰退期間，美股跌幅多在三成左右，以目前標普500指數高低點跌幅達24.5％而言，看空投行認為尚有修正空間。

美國經濟 美股 國安基金

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