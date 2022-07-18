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7/18【早晨財經速解讀】0050今除息熱度衝高 0056殖利率破10% 台股護盤低點已見?亞馬遜狂打折消庫存 金融股財報低迷 利空盡出?
元大台灣50（0050）今（18）日除息，每單位配發1.8元，至2016年改為年配息以來，同期發放的最高金額，於上週五（15日）收盤前買進，皆可參加除權息，截止至15日成交金額已逾2059億元，是今年交易熱度最高的ETF。
而元大高股息（0056）也因應近期大盤走跌，現金殖利率衝上10％，更創下了自掛牌以來的新高，受益人數也衝上70萬人大關，刷新國內ETF里程碑。
元大投信表示，近期台股跌深，投資買氣有回籠跡象，具股息保護的高股息標的，率先吸引尋求安穩及收益的資金關注；0056發行悠久，經歷多空考驗仍屹立不搖，更成為穩健投資人優先布局的選擇。
某外資機構指出，金融股目前仍有多個重大挑戰，主要在資產減損、中國債務曝險、歐元區曝險等三大焦點上；金控業今年第1季財報於5月公布後，台灣前五大壽險公司（國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、中國人壽、新光人壽）第1季淨值減損合計約達5,000億元，主要原因來自債券殖利率驟升以及證券價格大跌導致的金融資產大幅減損。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
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