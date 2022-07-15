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台積電股價剛要挑戰500元 這家公司趕緊賣出台積持股

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導
今（15）日台積電股價強勁上漲，市場熱烈分析台積電下周有機會挑戰500元大關，但先前買進台積電在高檔區的資源回收大廠綠電（8440）今日公告子公司處分手上持股，處分損失約359萬元。記者黃仲裕／攝影
今（15）日台積電股價強勁上漲，市場熱烈分析台積電下周有機會挑戰500元大關，但先前買進台積電在高檔區的資源回收大廠綠電（8440）今日公告子公司處分手上持股，處分損失約359萬元。記者黃仲裕／攝影

台積電（2330）昨（14）日舉行法說會，第二季獲利及營運展望優於市場預期，外資法人也多持正向看法，今（15）日台積電股價強勁上漲，市場熱烈分析台積電下周有機會挑戰500元大關，但先前買進台積電在高檔區的資源回收大廠綠電（8440）今日公告子公司處分手上持股，處分損失約359萬元。

台積電昨日舉行法說會，市場對該公司後市普遍正面解讀，因此，今日台積電股價上漲3.68%，上漲17.5元，股價彈升至本波段的相對高點，今日收在492.5元，就在市場部分的分析師看好台積電下周有機會挑戰500元關卡，但綠電旗下子公司綠電資源開發在今日台積電強勁反彈時，順勢處分持股。

綠電昨日公告旗下子公司綠電資源開發處分台積電持股47張，平均每張的處分價格為480.11元，交易總金額2256萬餘元，處分損失359萬元。綠電也透露，除子公司外，該公司近日也有逐步處分動作。

綠電表示，該公司在今年第1季時，由於當時台股行情偏多，市場對半導體產業的展望仍正向，因此，包括綠電及子公司綠電資源開發都在當時買進一些半導體相關個股，其中，台積電持較多，其餘還有部分金融股。

不過，由於6月底時，台積電股價收在476元，綠電預期，第2季將會有投資評價損失，估計約在600餘萬元。

不過，該公司表示，第2季認列的投資評價損失之後，7月以來台積電股價已有一小波彈升，處分均價可望優於第2季底時的評價水位，因此第3季有機會小幅回沖。

台積電 綠電

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