外資今賣超111.7億元 這類股成外資提款大戶

當地時間7/11白宮發表聲明表示，預計六月份CPI數據仍維持高位，提前給市場打預防針，加上拜登就在CPI公布日出訪中東，於是市場預計六月份CPI年增率將從五月的8.6%上升到8.8%，續創四十年來新高，且最近三個月的CPI年增率都在8%以上，連續八個月高於6%。

2022-07-15 12:56