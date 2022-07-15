外資今賣超111.7億元 這類股成外資提款大戶
台股今（15）日收在14,550.62點，上漲112.1點，三大法人中僅投信買超，外資賣超111.7億元，統計外資賣超前十大個股中，金融股達7檔，外資賣超最多的則是群創（3481），單日賣超28,538張；不過，外資買超最多個股則是華通（2313）。
台股早盤以14,483.96點開出， 一度翻黑下滑至14,378.33點，台積電（2330）為推升大盤上漲的主要動能，大盤指數終場收漲112.1點，漲幅0.78%，三大法人合計賣超84.51億元，外資賣超111.7億元，投信買超29.89億元，自營商賣超（合計）2.69億元。
統計外資今日賣超前十大個股序是群創、中信金（2891）、華航（2610）、台新金（2887）、元大金（2885）、富邦金（2881）、新光金（2888）、開發金（2883）、中鋼（2002）、國泰金（2882）等；外資鎖定金融股提款，賣超前十大個股中，金融股占7檔。
外資今日賣超群創28,538張最多，其次是賣超中信金17,827張，賣超第三大為華航，賣超17,555張。
統計外資今日買超前十大個股依序是華通、金橋（6133）、遠傳（4904）、元大滬深300正2（00637L）、台積電、昇陽半導體（8028）、三陽工業（2206）、台積電法興1B購02、力積電、大同（2371）等；買超華通8,825張最多，其次是買超金橋6,669張，買超第三大為遠傳，買超6,545張；另外買超台積電4,937張。
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