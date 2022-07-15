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雙王領軍 台股上漲112點收14,550點 台積收492.5元

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
（路透）
（路透）

護國神山群回溫，經過昨日台積電（2330）和大立光（3008）法說會雙雙釋出正向消息，加上美股表現有撐，台股今（15）日開低走高，加權指數穩定站在14,500點之上震盪，終場上漲112.1點，收14,550.62點，成交量2,267.58億元；台積電收盤上漲17.5元，收492.5元。

華南投顧董事長儲祥生指出，美股經過最新公布的CPI和PPI數據後，表現仍然有撐，未來可持續留意美股是否逐漸止穩，將帶動台股站穩14,500關卡，接下來一周，建議投資人聚焦電子產業、台積電、電動車概念股，可再加碼6月分營收表現佳的個股。

權值股受雙王法說會激勵，台積電終場收漲超過3.5%，法人預期，下周美股表現若出現穩定趨勢，台積電有望收復500元大關，力積電，旺宏（2337），台達電（2308）漲幅則落在2～3%，聯發科（2454），聯電（2303）和鴻海（2317）走勢相對較弱，聯發科和聯電終場雙雙小漲1%以下收盤，鴻海則以平盤105元作收。

高價股部分，今日除股后信驊（5274）盤中下跌1.6%表現疲弱，其餘皆紅，台股重現七千金，分別為大立光，信驊，旭隼（6409），AES-KY，譜瑞-KY（4966），祥碩（5269）和力旺（3529），股王大立光股價受法說會帶旺，盤中最高衝上2,010元，創下三個月以來最高價，與力旺，譜瑞-KY收盤漲幅達4～6%，祥碩，矽力-KY（6415），旭隼，世芯-KY（3661）則收漲1～3%，亞德客-KY（1590），AES-KY收盤小漲1%以下。

航運族群今日股價明顯回檔，加上國際碼頭工人和貨車司機罷工消息影響，股價表現無力，貨櫃三雄齊跌1%以上，長榮（2603），陽明（2609）成交量仍大，分別落在7.4萬張和4.9萬張。航空雙雄部分，華航（2610），長榮航（2618）分別收跌2.1%和1.6%，長榮航成交量達7.6萬張，華航則達5.1萬張。

另留意到面板雙虎，群創（3481），友達（2409）成為大盤「拉拉隊」，終場跌幅分別為3.7%和2%，成交量則放大至8.2萬張和5.1萬張。而ABF載板三雄中，以欣興（3037）表現最突出，收盤漲幅達4%，南電（8046）居次，上漲2.6%，景碩（3189）表現最弱，盤中由紅翻黑，終場以133.5元平盤作收。

鋰電池概念股中也有個股表現強勢，昇陽半導體（8028）股價來到一年新高73.1元，亮燈漲停，新普（6121），金居（8358），明基材（8215），美琪瑪（4721），新盛力（4931）等股，終場漲幅達1～3%；光學族群也由大立光帶頭上攻，加上蘋果新機利多發酵，先進光（3362）以69.6元亮燈漲停，亞光（3019），聯一光（3441），新鉅科（3630），玉晶光（3406），中揚光（6668）等股，收盤也維持3～6%漲幅。

台積電 長榮航

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