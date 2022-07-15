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兆豐投信：企業IT成長力佳 元宇宙題材受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期雖遇上股市震幅擴大，科技股進入修正，但隨著企業對於數位化與資訊軟體升級的需求持續強勁，軟體股相對有韌性。根據瑞士信貸及彭博資訊統計，未來5年企業軟體方面支出年比成長性較強，企業IT支出也有4.1%的成長率。

兆豐投信表示，現階段科技股雖出現整理行情，但與網通元件、雲端運算、數位廣告等題材，多為涵蓋元宇宙應用的軟硬體設備需求，可望支持元宇宙科技類股取得彈力。

兆豐全球元宇宙科技基金研究團隊表示，最近市場上熱議的虛擬代幣(NTF)、元宇宙虛擬土地或虛擬貨幣的交易不斷被打破紀錄。這類元宇宙應用商機從歐美市場延燒至亞洲，持續出現擴張的現象，甚至具知名度的元宇宙平台，只要用戶帶著VR眼鏡，即可進行虛擬物品交易和服務，這類NFT與元宇宙服務生態圈的商機無遠弗屆。

兆豐全球元宇宙科技基金研究團隊說，雖近期半導體市場雜音較多，持有比重略降低，但綜觀目前市場，本基金是國內唯一一檔主動式全球元宇宙基金，特別採取元宇宙應用軟硬體為主流，選股持續以基本面佳、企業獲利發展穩健的產業個股為主，如科技股、健康醫療等領域。

兆豐投信表示，後續將趁科技股股價反彈之際，加碼基本面佳且長期成長性的科技股擇優買進，另外會搭配相關應用族群，如健康醫療類股為輔，爭取整體投資組合的潛在增長機會，下半年市場有機會利空鈍化，投資人可透過單筆分批加碼或定期定額的投資方式持續投入。

元宇宙 科技股 兆豐

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