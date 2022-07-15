雙王法說會穩軍心 台股開低走高 回14,500之上高檔震盪

台積電（2330）、大立光（3008）法說會穩軍心，台股今（15）日開低走高，盤中回到14,500點之上震盪，主要由電子權值股領漲大盤，整體預估成交量達2,600億元。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股受美股影響大，建議投資人持續關注美股表現，若美股持續打出穩定的基礎，下周台股有望站穩14,500點，接下來建議關注指標為電子產業、台積電、電動車概念股，6月份營收表現佳的個股也可再加碼。

護國群山今日表現佳，台積電盤中一度上漲16元，股價衝上491元，漲幅達3%以上，法人表示，若台股逐漸回穩，則台積電有望上攻500元大關；另外一檔漲勢較佳的個股是力積電，盤中也上漲超過3%，聯電（2303），旺宏（2337），台達電（2308）漲幅則落在1～2%，鴻海（2317），聯發科（2454）走勢相對較弱，盤中在平盤上下震盪。

高價股部分，今日除股后信驊（5274）盤中下跌1%表現疲弱，其餘皆紅，台股重現七千金，分別為大立光，信驊，旭隼（6409），AES-KY，譜瑞-KY（4966），祥碩（5269）和力旺（3529），股王大立光股價受昨日法說會激勵，盤中最高衝上2,010元，創下三個月以來最高價，與力旺，譜瑞-KY，旭隼，矽力-KY（6415）盤中漲幅其維持在3%以上；AES-KY盤中上漲2%左右，世芯-KY（3661），祥碩，亞德客-KY（1590）盤中則保持小漲1%以下。

航運族群經過兩日表現，今日股價明顯回檔，又受國際工人罷工消息影響，股價更加無力。貨櫃三雄中，長榮（2603），陽明（2609）齊跌1%左右，萬海（2615）則在平盤附近整理，盤中長榮，陽明成交量仍大，分別落在4.8萬張和3.4萬張。航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）盤中則跌近2%，成交量保持放大，長榮航盤中成交量超過4.8萬張，華航則超過2.5萬張。

另留意到面板雙虎今日成為大盤「拉拉隊」，群創（3481）盤中成交量超過5.3萬張居上市之冠，不過股價表現不振，盤中跌幅達3.7%，友達（2409）部分，成交量也放大至3.3萬張，不過股價卻下跌2.4%。而ABF載板三雄中，盤面上以欣興（3037）表現最突出，盤中漲幅達3.6%，南電（8046）居次，盤中上漲1.6%，景碩（3189）表現最弱，接近11點時由紅翻黑，跌幅在1%以上持續擴大。