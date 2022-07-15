7億違約交割當沖客慘賠 黃天牧：年輕人當沖違約比率低

日前台股爆出違約交割高達7億元，金管會透露95％集中在一位當沖客身上，因為做當沖卻無力交付交割款慘賠，引起市場關注。金管會主委黃天牧今天表示，其實台股當沖違約比率不高，尤其年輕人當沖違約比率很低。

證交所11日公布券商申報投資人違約交割金額高達7億元、創下新高，金管會證期局後來說明，這7億元的違約金額95%都集中在1位投資人，這位投資人做當沖卻無力交付交割款，違約交割金額高達6.6億元，那位投資人虧損高達500萬元。

黃天牧今早在廣播節目中受訪時表示，那位投資人在新北市，做當沖時可能當天出差錯，違約交割7億中6億多都是那位投資人的，印象中這情況很少見，應該是大戶，券商跟那位投資人之間應該會做協調。

當沖降稅後反而吸引年輕股民進場「賭博」？黃天牧表示，其實台股當沖違約比率不高，尤其年輕人當沖違約比率很低。違約交割，也就是買了股票付不出錢的，今年上半年有81萬名投資人違約交割，但30歲以下只有99人；信用交易發生違約有3000多人，但30歲以下年輕人只有130多人，比率很低。

黃天牧表示，當沖降稅是去年立法院通過延長3年，當沖稅率比一般交易稅率低好像是鼓勵投資人作當沖，「這見解沒有錯」，但資本市場要鼓勵長期投資，也要有短期投資，不同交易目的，股市才會有活水。