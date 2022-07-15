股市逆風 但潔淨能源表現亮眼

因俄烏衝突後，原物料飆漲推高通膨預期，上半年全球股市表現不佳，標普500指數創1970年以來最差表現，各國央行利率政策轉向更激進升息路線，各大企業也因通膨及需求放緩下調營運展望，但潔淨能源卻受政策與資金追捧，表現依然亮眼。富蘭克林華美投信建議，市場波動成常態，投資人不妨趁低檔，提早布局全球潔淨能源相關ETF，參與後續政策與產業利多的機會。

在總體經濟環境逆風下，去年受資金追捧的成長型類股多遜於標普500指數(美股大盤)，惟潔淨能源指數相對抗跌且表現仍優於美股大盤，在2月24日俄烏衝突以來亦為正報酬，潔淨能源較其他成長股，亦呈現隨漲抗跌的特性。

富蘭克林華美投信指數商品投資部主管林孟迪表示，上半年股市進入小冰河時期，惟潔淨能源仍受到資金熱烈追捧，除潔淨能源產業為長期趨勢外，今年看到政策利多綿延不絕，包括: (1)歐盟推出RePower EU計畫大力投入潔淨能源，實現能源自主及減碳護地球；(2)Biden政府發布行政命令，宣布不對太陽能產業加徵新關稅及支持美國製造；(3)下半年成本壓力有望緩解，潔淨能源企業利潤有望復甦。

儘管近一年潔淨能源面臨三大難關，加州NEM 3.0降低太陽能補貼、美國東南亞關稅調查衝擊太陽能發展及成本高漲影響潔淨能源企業獲利。然而林孟迪進一步分析，今年6月起持續看到各國推進潔淨能源政策藍圖，減碳淨零浪潮已不可逆轉。

政策利多仍在，林孟迪說明，美國、歐洲、中國大陸仍帶頭支持潔淨能源產業，例如: (1)歐盟議會通過減碳草案，將開始與歐洲各國政府進行最後磋商，未來企業將加速投資減碳事業；(2)中國大陸發布十四五潔淨能源規劃，預計2025年非化石能源消耗佔比達20%，潔淨能源佔新增發電量50%以上；(3)美國參議院民主黨成員進行協商，考慮推出一個較小版本的立法，用於潔淨能源補貼措施。

展望未來，富蘭克林華美投信認為，隨著政策持續推進、產業併購及擴大投資，預期在公眾及民營部門聯手推動下，潔淨能源產業中長期仍將蓬勃發展，後續關注美國BBB的潔淨能源法案及2Q22企業財報，若美參議院通過BBB的潔淨能源法案將為下半年及明年市場催化劑，所有潔淨族群都將受惠，建議投資人不如趁此機會，逢低入市潔淨能源ETF，也提早布局，以掌握中長期看好的全球發展趨勢與相關產業商機。