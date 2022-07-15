全球股市下半年升息風險持續 成熟國家市場受矚目

全球金融市場上半年歷經各國升息壓力、俄烏戰爭與新冠疫後復甦等不同層面影響，導致全球資金迅速流竄，股市震盪劇烈。其中又以美國聯準會（Fed）日前宣布升息三碼的消息最為重要，主席鮑爾重申全力抗通膨之政策，讓投資者對經濟衰退的擔憂上升；另一方面，也有部分研究機構表示投資人無需過度悲觀，美國經濟各季度變動幅度有限，即便美國經濟2022年第一季GDP衰退1.6%，未來也應多加觀察實質收入與就業市場等指標，是否達到經濟衰退的標準，國泰證券建議投資人當面對市場上多方資訊與看法時，應謹慎看待並進一步評估風險。

國泰證券針對2022年7月全球主要股市及商品觀察，各國市場變化多端，其中，因疫情逐漸趨緩、夏日消費旺季將至，使得歐、美等成熟國家市場需求回升、日本市場於後疫情期間外資大量匯入、中國大陸解封後復工，以及美元貨幣持續走強等，故對歐美、中日市場及美元抱持「正向」看法，而新興亞洲因受美元升值導致資金外流，則持較「中立」看法；反之，位於仍僵持不下的俄烏戰爭熱區之新興歐洲則持「保守」看待。

國泰證券觀察，全球金融市場短期股市雖動盪不已，但仍有突破困境的契機，在震盪期間，全球「成熟市場」可做為資產配置的核心，尤以美、歐、日製造業PMI指數(採購經理人指數)相對全球製造業PMI強勢，建議投資人可觀察其產業，預期會有較佳的表現。另外，下半年因美元走強，全球市場除了可關注美股外，大陸股市因其政府政策與解封後經濟活動的推動，以及東協國家中「印尼」、「越南」市場也隨著經濟基本面及企業獲利好轉，使得資金流入，投資人不妨可多加評估。

全球即將迎來股市震盪期的第三季，回到美股為首的全球股市中，國泰證券建議投資人可關注五大產業發展，分別為因季節性旺季，獲利面相對較佳的「能源」、「原物料」及「工業」等產業，其次則為上半年呈現回檔趨勢的「非核心消費」與「資訊科技」等產業，有機會藉由全球產業趨勢、科技發展等題材屆臨，而重回漲勢隊伍中，成為金融市場大動盪下的轉機。

國泰證券提醒投資人，布局2022年下半年金融市場前，可針對近期全球市場變化進行多方評估，跳脫上半年市場震盪後的悲觀思維，找尋其投資的契機。國泰證券表示，第三季整體股市仍將持續震盪，投資人不妨可多利用國內券商複委託海外投資的服務，如國泰證券美股定期定股等，長期投資來分散風險，適度調整資產配置，打造合理踏實的財富願景。