瑞鼎與永昕 7/15起得為融資融券交易

瑞鼎科技（3592）與永昕（4726）自2022年7月15日起得為融資融券交易。

台灣證券交易所依據有價證券得為融資融券標準第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，查上市股票瑞鼎科技自2022年1月7日上市至今已滿六個月，且符合前開標準的規定，公告自2022年7月15日起得為融資融券交易。

櫃檯買賣中心表示，永昕公司上櫃期間、設立年限、每股淨值、實收資本額達新台幣6億元以上且最近一個會計年度無累積虧損，皆符合有價證券得為融資融券標準第2條之規定，另審核日前亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項。

永昕目前實收資本額為15.51億元，記名股東總人數計有14,304 人，而持股1,000股至50,000股的股東人數為12,220 人，全體董事、監察人、經理人及持股超過百分之十股東的記名股份總數占公司上櫃股份的比率為27.48%。