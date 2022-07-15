7/15【早晨財經速解讀】台積電法說超出預期 ADR大漲近2.9% 費半喜漲2% 美PPI再創高11.3% 大摩小摩財報慘烈 全球只剩台積電樂觀？

台積電昨（14）日公布上半年大賺4,397.6億元，每股純益16.96元，總裁魏哲家預告，本季美元計價營收平均值可望季增11.2%，續戰新高，並調高年度美元計價營收年增幅預估，由原預期的三成，上調至年增30%之上的中位數區間（mid-thirties，約34%至36%）。

台積電法說會不僅對第3季營運展望樂觀，也看好明年業績成長，這項消息除帶動台北股價上揚，更助攻ADR攀揚2.93%，漲幅超越費城半導體指數。

美國6月生產者物價指數（PPI）升勢仍強，整體PPI年升率衝到11.3%，高於市場預估。上月核心PPI升幅雖然縮小，推升消費者物價（CPI）上升的力道稍微減輕，但不影響聯準會（Fed）繼續大幅升息的決策。

美國企業第2季財報季出師不利，摩根大通（JPMorgan Chase，又稱小摩）與摩根士丹利（Morgan Stanley，又稱大摩）上季獲利雙雙下滑，不如市場預期，反映提撥更多準備金防範隨衰退風險升高而可能衍生的損失，以及併購交易活動銳減衝擊投資銀行收入，股價14日早盤應聲重挫，並拖累美股大盤走低。