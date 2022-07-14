估與美國黃金交叉 野村：下半年逢低投資台股的六大理由

野村投信指出，下半年逢低投資台股有六大理由，包括經濟好、通貨膨脹較低、評價低、獲利高、股利高、反彈高。

首先是經濟好。野村投信表示，台灣經濟穩健成長，趨勢上與美國黃金交叉。隨著5G、智慧物聯網（AIoT）等新科技發展，台灣在全球供應鏈重要性提升，經濟往更穩健的方向發展，投資就應該投資在有望正向往上的市場。

第二是通膨。野村投信指出，台灣通膨溫和上升，對經濟衝擊較有限。今年來，通膨快速上升，美國通膨數字創40多年新高，各分項明顯上漲。但台灣除了食物分項外，其餘漲幅相對溫和，通膨壓力較其他市場舒緩。

三是台股本益比較低，比主要國家便宜。野村投信指出，目前台股本益比10.5倍，處於歷史相對低位。按照歷史回測結果，在台股本益比11倍時進場並持有一年，報酬率可望超過20%。

第四是獲利高。台灣供應鏈地位提升，企業獲利成長驚人。野村投信分析，隨著近年5G、AIoT相關應用興起，台灣的終端需求及產品訂價能力也逐步攀高，帶動台股企業獲利大幅成長，是不容錯過的投資優勢。

五是股利高。野村投信表示，台股目前殖利率約4.7%，遠高於美股利率。考量台股評價低、股息高、基本面支撑長期表現，對外資而言仍是相當有吸引力的市場。在市場動盪時，投資人可以考慮買股利相對高的台股基金。

六是反彈高。野村投信指出，近兩年台灣企業營收大幅成長，即便受到外部因素干擾，但有基本面支撐，因此可望迎來強勢反彈。考慮到目前評價具吸引力，看好台股後市反彈力道。