跟進國安基金！金管會祭2招救市 明起放寬擔保品範圍

台股今年以來波動劇烈，指數從「萬8」大關一路跌破「萬4」大關，今年6月以來跌幅甚至比美股深，繼國安基金授權進場後，金管會今也宣布，從明天起（15日）放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，上一次啟動是2020年3月19日新冠疫情爆發時台股大跌，同樣為救市而放寬。

依照過往經驗，當股市上下劇烈波動時，金管會備好的股市穩定措施（市場俗稱「18套劇本」），一開始多會發布新聞稿對投資人信心喊話、鼓勵公司召開業績發表會、鼓勵實施庫藏股，但若股市還未穩定下來，進一步就會實施放寬擔保品範圍、限制借券、禁止盤下放空、禁當沖等。

金管會證期局今宣布，放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，7月15日起投資人經授信機構同意，可以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

證期局副局長高晶萍高晶萍表示，上一次放寬擔保品範圍，是在2020年3月19日，上次實施時間將近3個月，主要是為了維持股市穩定，這次也是看到近期台股波動較大，為維護投資人權益推出措施。台股今年以來受烏俄戰爭推升通膨，金融市場主要國家加速升息，國際政經情勢不確定性，導致市場波動加大，集中市場加權指數今年以來，截至7月13日已下跌21.37%。

高晶萍也表示，觀察從6月到現在，擔保維持率都是在150%左右波動，7月13日是157.17%、7月12日是154.57%，最近股市上下波動較大，放寬擔保品範圍可以讓投資人紓解壓力。

另外，金管會鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，統計今年以來到7月13日，上市櫃公司執行庫藏股件數達61件，其中21件仍執行中，預定最大可買回金額約99億元。金管會表示，上市櫃公司可視自身資金調度、財務狀況評估實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。

金管會也表示，上市櫃公司今年截至6月底，累積營收約20.61兆元，較去年同期增加11.04%，6月份營收3.74兆元，單月及累計金額均創歷年同期新高，顯示國內上市櫃公司營運表現尚屬穩健，且台股具高殖利率特性，建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化。