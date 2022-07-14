跟進國安基金護盤 金管會祭出兩大招救市

金管會下午宣布，鼓勵企業實施庫藏股、及放寬追繳擔保品範圍。這兩項都是金管會過去救市18套劇本中的前兩套，前者是提振市場信心的「做多」，後者可以減緩大盤賣壓。

金管會這兩項措施，一、上市櫃公司可視自身資金調度、財務狀況及買回目的，適時依證券交易法規定評估實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。

二、宣布「放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」，自111年7月15日起投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

前一次放寬是2020年3月19日放寬抵繳擔保品，前一次實施是近三個月。證期局副局長高晶萍說，這次實施期間會看市況而定，放寬抵繳的擔保品包括公司股票、債券和基金等。

高晶萍說，前一次放寬是為了維持股市穩定，這次也看到近期波動大，為了維護投資人權益，因此推動此措施。

他說，持續觀察7月至今的擔保維持率都是150%左右 股市上下波動很大，放寬後可以給投資人抵繳擔保品範圍，給投資人寬容措施。據數據顯示，7月至今股市擔保維持率約介於154~158%，如7月12日是154.57%，7月13日則是157.17%。

金管會表示，今年以來受烏俄戰爭推升通膨，金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，市場波動加大，台股集中市場加權指數今年以來(截至7月13日)下跌21.37%。

查上市櫃公司111年度截至6月底累積營收約20.61兆元，較去年同期增加11.04%，6 月份營收3.74兆元，單月及累計金額均創歷年同期新高，國內上市櫃公司營運表現尚稱穩健，且台股具高殖利率特性，建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化。

統計自111年1月1日至7月13日止，上市櫃公司執行庫藏股件數合計61件，其中21件仍執行中(上市16件及上櫃5件) ，預定最大可買回金額約99億元。金管會提醒上市櫃公司可視自身資金調度、財務狀況及買回目的，適時依證券交易法規定評估實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。

另為維持證券交易市場之秩序及穩定，保障投資人權益，金管會於本日宣布「放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」，自111年7月15日起投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

金管會呼籲證券商等授信機構，合理評估投資人融資融券交易狀況，於符合法令規範下，給予妥適之處理。

金管會將持續關注國際情勢對總體經濟影響及台股表現，督導證交所及櫃買中心加強注意全球經濟趨勢對上市櫃公司財務業務之影響及相關資訊之及時揭露，並於必要時將採取相關穩定措施。