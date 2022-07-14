0050交易熱度衝高 18日將除息1.8元

投資人搶進台股，偏好「買大不買小」！近期台股波動，催動上市櫃ETF的交易熱度上升，資金尤其青睞「國民ETF」0050，帶動0050今年來成交金額竄升至ETF第一。元大投信表示，0050 18日將除息，每受益權單位發放1.8元，投資人善用0050掌握台股機會之際，也能積極留意0050的配息，參與企業分配紅利的果實。

元大投信公告，0050第二階段的配息評價結果，確定18日除息1.8元，為0050自2016年改為每年兩次配息以來，同期最高的配息金額。投資人在15日收盤前買進並持有，皆可參與領息。

受美國通膨、升息隱憂籠罩，台股7月持續震盪，上市櫃的ETF交易熱度隨波動衝高，7月前七個交易日有四個交易日的ETF成交比重達6~8%，遠高於今年來平均的4.8%（證交所資料時間2022/1/1-2022/7/7）。

其中，0050受到青睞，7月短短七個交易日已成交超過百億元，合計今年以來的成交金額達到2,059億元（證交所資料時間2022/1/1-2022/7/7）。有別於過去多由高波動特性的陸股ETF拿下「成交金額王」的趨勢，0050躍為今年交易熱度最高的ETF。

元大投信表示，股市反彈時，大型權值股通常先起漲，空頭時期，權值股體質穩健，也比較有抗震性，而0050有19年的掛牌歷史，高度連動台股權值股的表現，吸引資金踴躍進場。

集保結算所統計，0050受益人數來到55.9萬人，今年以來增加21萬人，已超越去年全年增加的15萬人（集保結算所資料至2022/7/2），凸顯0050的投資魅力難擋。

元大投信響應環境永續理念，即日起推出元大全系列ETF「數位帳單功能」，凡投資人參與0050、0056等元大ETF配息，皆可透過元大投信官網的ETF專區，或下載「元大基金先生APP」線上申請「ETF數位帳單」，以email取得收益分配通知書、募集確認通知單等電子文件，帳單無紙化、數位保存更便利。

龍頭券商元大證券現正推出0050定期定額優惠，除每筆手續費只要1元，成功扣款3次還送200元台股電子交易手續費優惠，如果是新開戶，並成功扣款3次，再送500元的手續費抵用金。相關優惠活動詳券商網站公告。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，配息率不等同報酬率，並需注意ETF的配息頻率。半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準。