台股上漲113.84點 三大法人買超34.76億元

美國消費者物價指數雖創40年新高，台股今（14）日卻開低走高，加權指數終場上漲113.84點，收14,438.52點，成交量2,089.99億元；台積電（2330）上漲4.5元，收475元。三大法人今日在集中市場買超金額34.76億元，外資買超5.7億元。

三大法人周四集中市場合計買超34.76億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超5.7億元，外資自營商賣超0.1億元；投信買超13.74億元；自營商（自行買賣）買超17.1億元，自營商（避險）賣超1.8億元。自國安基金宣布進場護盤以來，外資已連續買超兩天，合計買超63.6億元。

今日成交金額大的個股中，長榮（2603）、元太（8069）、宏達電（2498）、世芯-KY（3661）、陽明（2609）、鴻海（2317）、智原（3035）、聯電（2303）、欣興（3037）、揚明光（3504）及聯發科（2454）等股都呈現上揚。