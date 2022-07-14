國安基金懶人包》可進場嗎？ 專家：5千億全下也很難跟外資對幹

國安基金才說不護盤隔天就馬上開會決定授權護盤。

7/13台股直接大漲，使投資人信心爆棚，這時心癢癢可以進場嗎？財經專家阿格力在YouTube頻道「阿格力博識」快速整理過去國安基金的表現還有紀錄，加上自身的最新觀點，分享給大家。

國安基金懶人包

國安基金是什麼？

全名：國家金融安定基金（2000年成立）

因應國內、外重大事件，以維持資本市場及其他金融市場穩定，確保國家安定之基金。

簡單說就是維繫股市安定，金融市場有什麼危機，它就會出現的一個救星。

什麼情況會護盤？

擷取自／阿格力YouTube影音。

過去國安基金有歷次7次進場，這次是第8次；過去7次包含這次，股市從高檔下跌都超過了2成（上圖），可以說是官方認證的股市「相對低點」。

國安基金六連勝！但象徵意義大於實質意義

國安基金的購買上限是5000億，不過國安基金宣布退場時，跟把手上股票賣光是「兩碼子事」。（停止護盤會慢慢退場，不會馬上全賣，要穩定股市會在不影響大盤的情況下慢慢地賣！）

擷取自／阿格力YouTube影音。

檢視過去國安基金戰績是6勝1敗（上圖），所以投資人對國安基金有那麼多期待，是過去的勝率確實來說是很高。

不過雖說國安基金的購買上限是5000億，但檢視起來只有一次購買是有超過千億（2000年10月3號那次），大部分過半的情況下購買規模都在500億以下。

可以說象徵意義大於實質意義，因為今年外資在台股已經累積賣超了9000多億台幣，即便國安基金上限全用，也很難跟外資對幹。

進場時間點是個秘密暗語？

不要把重點放在投入的規模，而是要了解國安基金進場的時間點；通常都是股市跌至10年限，很嚴重的位階，但這是確實是有比較早進場，不知道是不是因為選舉的關係。

不過對於大多數投資人來說，不論是什麼理由，國安基金願意進場，都是要給讚的。

但還是要提醒風險，2000年3月16日國安基金進場那次投入542.03億，最終虧了500億，所以國安基金也沒有穩贏的。

投資人可以進場買了嗎？阿格力這樣看

國安基金的進場可以視為是一個好消息，但是絕對不是投資人作為股市進出的唯一依據。

因為這次的股市大跌，是國際全球的狀況，並不是台灣國內發生的事件導致；國際情勢沒有扭轉（美國升息沒有趨緩；通膨CPI年增9.1％），外在因素不利的因素沒有趨緩下，雖然還是可以對股市有信心，但是不要太過於樂觀。

總結

國安基金的進場，投資人可以稍微有信心，畢竟是官方認證的「相對低點」，但不代表是「絕對低點」。

舉例2008年國安基金9月進場，指數還是一路跌到12月；但也不能說國安基金不對，因為台股的本益比當時已經跌出價值，但外在環境不好能救的有限。

要是國安基金的進場真的造成V轉，會不會又後悔沒有早點進場？不會，倘若真的發生了，晚點進場只是少賺一點，但也是賺，寧可少賺也不要受傷。

但是如果貿然進場又繼續往下跌，那就可能真的要「住公園」了，還是希望投資人在股市裡保有戒心才會是一個比較好的方式。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權改寫。