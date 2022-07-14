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【早晨財經速解讀】台積法說見真章、兆豐金、富邦金漲近5% 國安基金能撐住?

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7/14【早晨財經速解讀】美6月CPI 9.1%爆表 聯準會轉鷹升4碼？台積電法說見真章 兆豐金、富邦金大漲近5% 國安基金能撐住?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國勞工部統計局13日公布，6月消費者物價指數（CPI）比去年同期急升9.1%，高於市場預期，寫下1981年來最大增幅。

汽油價格大漲，使美國6月通膨年增率一舉升破9%，飆上40年來最高，顯示美國民眾生活費增加的壓力短期內還不會紓解，聯準會（Fed）有更強的理由在本月底再次提高利率3碼（0.75個百分點）抗通膨，甚至更多市場交易員押注聯準會可能一口氣升息4碼。

台積電（2330）今天將舉行法說會，在國安基金決議護盤帶動市場信心昨（13）日回籠下，外資持續買超「護國神山」，提前押寶法說會行情，推升台積電市值重返12兆元之上、達12.2兆元。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 台積電 聯準會 CPI 升息 國安基金

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