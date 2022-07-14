7/14【早晨財經速解讀】美6月CPI 9.1%爆表 聯準會轉鷹升4碼？台積電法說見真章 兆豐金、富邦金大漲近5% 國安基金能撐住?

國安基金12日獲授權進場，激勵13日台股早盤大漲逾400點，高點來到14386.22點，市場關注國安基金有無進場護盤。PTT網友無奈表示，消息一出「多軍就像在沙漠中看到綠洲幻影蜂擁而上」，不用真的護盤就達到效果，有人直言「用嘴護盤，2020已經有給你看了，口水就有效果了，幹嘛要丟錢？」

2022-07-14 07:35