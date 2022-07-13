快訊

馬英九過72歲生日 切開大壽桃發現還藏著小驚喜

八大公股行庫由買轉賣 今天賣出那些個股？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
國安基金宣布護盤，台股13日士氣大振，八大公股行庫等國家隊點火攻不可沒。記者杜建重／攝影
國安基金宣布護盤，台股13日士氣大振，八大公股行庫等國家隊點火攻不可沒。記者杜建重／攝影

國安基金宣布護盤，台股13日士氣大振，八大公股行庫等國家隊點火攻不可沒。以買超金額來看，元太（8069）、新唐（4919）、智原（3035）等為八大公股行庫主要買超個股，並趁機調節台積電（2330）、長榮航（2618）、聯電（2303）等個股換銀彈，為美國消費者物價指數公告後造成市場震盪而備戰，總計八大公股行庫終止連三買轉賣超8.6億元。

CMoney統計，八大公股行庫13日買超金額前十檔為元太、新唐、智原、元大台灣50（0050）、元大台灣50反1（00632R）、健策（3653）、台塑（1301）、京元電子（2449）、中信金（2891）、與中鋼（2002），金額都超過7,000萬元。這些個股以半導體股居多，較特別的是同步買超元大台灣50與反1，護盤同步避險意味濃。

元太獲買超金額2.08億元為居第一，13日也同步獲投信買超0.25億元，不過外資大舉賣超7.32億元近三日最多，終場下跌2.5元收166元；前十檔八大公股行庫買超股中，還有台塑、中鋼與外資對做，其中台塑遭外資賣超7.35億元排第一。

至於公股行庫13日主要賣超的個股，以金額計算第一為台積電5.2億元，第二是長榮航3.3億元，也與外資對做，外資13日買超台積電32.07億元最多，長榮航13.4億元排第三，第二為中華電（2412）14.2億元。

台積電14日舉行法說，13日股價大漲21元收470.5元，漲幅4.6%，接近半根漲停板，三大法人同步站在買方，也見到部分壽險資金進駐，而代表政府資金「純度」極純的的臺銀證券則買超台積電485張，為13日買超台積電券商排名第八。

法人認為，成交量仍然低迷，可見投資人仍然觀望居多，美國消費者物價指數（CPI）及台積電法說將是14日觀盤重點。華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國都認為，美國通膨及升息將持續影響全球股市，重量級權值股法說更是下半年景氣重要指標，投資人可以密切觀察。

台積電 公股行庫

延伸閱讀

不滿台積電產能分配 北歐半導體增加格芯和Silterra為新代工合作夥伴

投資機構籲三星分拆非記憶體的晶圓業務 以追趕台積電

台積電Q2獲利預測調查 估賺2206億元、每股逾8.5元

巧合？台積電最後一盤單量現驚人數字

相關新聞

八大公股行庫由買轉賣 今天賣出那些個股？

國安基金宣布護盤，台股13日士氣大振，八大公股行庫等國家隊點火攻不可沒。以買超金額來看，元太（8069）、新唐（4919...

陽明股價重挫 港務公司暫停賣股

針對申報轉讓陽明海運（2609）股票1,500張於今(13)日期滿未見出脫，台灣港務公司總經理陳邵良晚間表示，因跌破設定...

散戶想搭國安基金護盤順風車 法人：最好採長線投資

國安基金授權第8度進場護盤，也是史上首次在「萬點以上」進場，帶動台股今重新站回萬4大關。不少散戶想搭上國安基金順風車，但...

國安基金進場護盤、台股大漲 法人建議謹慎操作

2年期與10年期美債殖利率曲線倒掛加劇，經濟衰退警鐘響徹雲霄，市場信心不足，美股持續震盪走低，但國安基金緊急進場護盤，給...

國安基金過去績效「六勝一敗」 法人曝布局首選股

台股今（13）日強彈，收在14,324.68點，上漲374.06點，首要功臣是國安基金宣布啟動護盤，穩定投資人信心，法人...

台股上漲374.06點 三大法人買超111.66億元

國安基金昨（12）日宣布召開臨時委員會通過授權，啟動進場護盤，激勵台股今（13）日開高大漲，收復萬四，收在14,324....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。