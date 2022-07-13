八大公股行庫由買轉賣 今天賣出那些個股？

國安基金宣布護盤，台股13日士氣大振，八大公股行庫等國家隊點火攻不可沒。以買超金額來看，元太（8069）、新唐（4919）、智原（3035）等為八大公股行庫主要買超個股，並趁機調節台積電（2330）、長榮航（2618）、聯電（2303）等個股換銀彈，為美國消費者物價指數公告後造成市場震盪而備戰，總計八大公股行庫終止連三買轉賣超8.6億元。

CMoney統計，八大公股行庫13日買超金額前十檔為元太、新唐、智原、元大台灣50（0050）、元大台灣50反1（00632R）、健策（3653）、台塑（1301）、京元電子（2449）、中信金（2891）、與中鋼（2002），金額都超過7,000萬元。這些個股以半導體股居多，較特別的是同步買超元大台灣50與反1，護盤同步避險意味濃。

元太獲買超金額2.08億元為居第一，13日也同步獲投信買超0.25億元，不過外資大舉賣超7.32億元近三日最多，終場下跌2.5元收166元；前十檔八大公股行庫買超股中，還有台塑、中鋼與外資對做，其中台塑遭外資賣超7.35億元排第一。

至於公股行庫13日主要賣超的個股，以金額計算第一為台積電5.2億元，第二是長榮航3.3億元，也與外資對做，外資13日買超台積電32.07億元最多，長榮航13.4億元排第三，第二為中華電（2412）14.2億元。

台積電14日舉行法說，13日股價大漲21元收470.5元，漲幅4.6%，接近半根漲停板，三大法人同步站在買方，也見到部分壽險資金進駐，而代表政府資金「純度」極純的的臺銀證券則買超台積電485張，為13日買超台積電券商排名第八。

法人認為，成交量仍然低迷，可見投資人仍然觀望居多，美國消費者物價指數（CPI）及台積電法說將是14日觀盤重點。華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國都認為，美國通膨及升息將持續影響全球股市，重量級權值股法說更是下半年景氣重要指標，投資人可以密切觀察。