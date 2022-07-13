陽明股價重挫 港務公司暫停賣股

針對申報轉讓陽明海運（2609）股票1,500張於今(13)日期滿未見出脫，台灣港務公司總經理陳邵良晚間表示，因跌破設定價格，內部決定暫緩，後續會再視股價變化，再作處置。

據了解，身為陽明海運第二大股東的台灣港務公司，自去年以來數次出售陽明股票，累計獲利54.45億元。而今年6月10日再申報轉讓8千張，但隨著股價走跌，脫售動作已停止，截至今 (13)日申請轉讓期滿，公告尚有1,500張未賣出。

對此，港務公司總經理陳邵良說，近期台股呈現跌勢，陽明股價也重挫，由於已跌破出脫的設定價格，公司決定暫緩，後續會再視股價變化，再作處置。至於其餘持股則會繼續保留，以擁有董事席次。

港務公司這批申報轉讓共賣出的6,500張，平均股價117.58元，扣除成本價20.84元，獲利約6.3億元，尚持有16.04萬張陽明股票。