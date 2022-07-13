散戶想搭國安基金護盤順風車 法人：最好採長線投資

國安基金授權第8度進場護盤，也是史上首次在「萬點以上」進場，帶動台股今重新站回萬4大關。不少散戶想搭上國安基金順風車，但法人提醒，想跟國安基金買，最好採長線投資、選股不選市，優先選擇台灣50成分股。

第一金投顧董事長陳奕光表示，國安基金過去進場過7次，有6次一週內帶動大盤指數上漲，有5次帶動大盤上漲達一個月，有國安基金進來之後，投資人的投資操作上，節奏會比較穩定，不會擔心因為系統性風險，而讓指數呈現上沖下洗。

但陳奕光也提醒，國安基金是穩定基金，不是攻擊型基金，其操作方向在防守而不是攻擊，投資人如果因為國安基金進場護盤而跟著進場，最好還是要採取長線投資，股市還沒落底，建議要分批佈局。

陳奕光強調，投資人現在要「選股不選市」，像國安基金進場也不是「遍地開花」，也會看EPS、本益比、前景等，建議投資人選股上可首選「台灣50」成分股，這些股票也多是國安基金的護盤概念股，若短線操作則可以選擇借券較高或融券較高的股票。

陳奕光認為，有國安基金進場，台股「短多」沒有太大懸念，預估國內法說會也是正面消息居多，指數暫時可以挑戰月線，現在月線在1萬4800點左右，若能夠過季線1萬5800點，才會正式「翻多」。短線可以先關注1萬5000點是否有守住，如果指數不斷來回震盪，還是要留意風險控管，「基本面才是觀察重點，國安基金只是讓操作上可以較穩定而已」。

針對後續觀察重點，陳奕光表示，接下來投資人要特別留意美國的狀況，今晚將公布的6月消費者物價指數（CPI）只是「前哨戰」，重點是下週聯準會的會議，7月升息已毫無懸念，但要關注會議中是否提到9月升息與升息幅度；另下週開始是超級財報週，明天有台積電、大立光法說，預估消息會是正面的，但要擔心美國財報可能爆雷機會大一些，要留意美國財報產生的效應。

據國安基金公布的明細，最近兩次（2020年3月20日、2015年8月26日）進場護盤都有買進的股票，包含台泥、統一、台塑、南亞、台化、台達電、鴻海、台積電、廣達、可成、彰銀、華南金、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、兆豐金、中信金、第一金等。