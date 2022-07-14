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他天真問國安基金能做空嗎？ 網一查驚：無規定不行

聯合新聞網／ 綜合報導
外界關注國安基金是否進場，網友詢問「國安基金能做空嗎？」反被罵。（本報系資料庫）
外界關注國安基金是否進場，網友詢問「國安基金能做空嗎？」反被罵。（本報系資料庫）

根據國家金融安定基金設置及管理條例規定，國安基金為因應國內、外重大事件，以維持資本市場及其他金融市場穩定，確保國家安定而設立，可運用資金總額為5000億元。有網友好奇發問「國安基金可以做空嗎？」其他網友傻眼直言，「先參考立法目的，國安基金是要穩定股市、增加投資人信心，不是要洗爛民眾的錢」。

一名網友在論壇Dcard發問「國安基金可以做空嗎？」做空指賣出當前並未擁有的資產，寄望於貶值時結束交易從而獲利的行為。

該網友表示，他研究國家金融安定基金設置及管理條例，依法並無規定國安基金不能做空，「如果認為萬四太高，先把台股空到10年線再去抄底，是不是也沒有違反相關規定？委員會也只授權國安基金進場，也沒規定要做多還是做空，要我是操盤手，就直接殺爆台股殺台積了」。

對於他的問題，不少人都相當傻眼，留言「如果做空可以『維持資本市場及其他金融市場穩定，確保國家安定』，那就可以做空呀，但你要說服人，國安基金結束要交報告，你看看上面寫放空台指民眾企業會怎樣？」、「他後面公開操作明細時，如果被發現政府帶頭做空，他會被罵多慘，況且前面一堆投信自營跑進去套，還在國安基金做空？」

不過也有網友狠酸「政府不缺錢只缺選票，有選票可以賺更多錢」、「量這麼少，刻意干預市場」、「你是政客的話，你會拿人民的納稅錢把自己殺爆？幫人民賺錢？」、「最好是有政府會做空自己國家的經濟」、「你是不是空軍在害怕」。

國安 Dcard 台股 國安基金 護盤

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